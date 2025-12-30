옹진군, 선재도 관광안내소 및 공중산책로 준공식

문경복 인천 옹진군수가 30일 선재도 관광안내소 및 공중산책로 준공식에서 기념사를 하고 있다. 옹진군 제공

선재도는 수도권에서 접근성이 뛰어난 섬이다. 그동안 당일치기 관광이 주를 이뤘다. 군은 이를 넘어 체류형 관광지로 발전시키기 위해 이번 관광 기반시설 조성을 추진했다.

관광안내소는 연면적 약 440㎡, 2층 규모다. 1층은 관광 정보 제공과 안내 기능을, 2층은 선재도의 자연과 주민의 삶을 담은 마을전시관으로 구성돼 방문객들에게 선재도의 문화와 역사를 소개할 수 있다.

문경복 옹진군수는 “이번 준공은 선재도를 ‘머무는 섬’으로 만드는 첫걸음”이라며 “지역주민과 관광객 모두 만족할 수 있는 지속가능한 관광 환경을 만들고 선재도를 체류형 관광지로 성장시켜 나갈 것”이라고 말했다.