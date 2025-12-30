인천교통공사, 도시철도 운영기관 최초 ‘인권경영시스템 인증’
인천교통공사는 30일 중소벤처기업인증원으로부터 전국 6개 도시철도 운영기관 중 최초로 ‘인권경영시스템(HRMS) 인증’을 획득했다고 밝혔다.
인권경영시스템 인증은 조직이 인권 존중을 위해 수립한 정책과 목표, 실행 체계가 국제 기준에 부합하는지를 전문기관이 종합적으로 심사해 부여하는 제도다.
공사는 지난 2018년 인권경영 도입 이후 규정 제정과 인권침해 구제절차 고도화 등 장기간에 걸친 단계적 체계 구축을 이어왔다. 공급망 인권경영 간담회와 전사 대상 인권경영 특강 등 현장 중심 활동을 병행한 점이 이번 인증 심사에서 높게 평가됐다.
신영은 공사 상임감사는 “이번 인증은 전 임직원의 협력으로 이뤄낸 성과”라며 “앞으로도 소통과 존중을 바탕으로 한 조직문화를 확산해 대외적으로는 인권경영의 기준을 제시하고 내부적으로는 신뢰받는 공기업으로 자리매김하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
