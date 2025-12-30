한동훈 “당원게시판 글, 가족이 쓴 사실 나중에 알아”
한동훈 전 국민의힘 대표가 당원 게시판 여론 조작 사태와 관련해 “제 가족들이 익명이 보장된 (국민의힘 당원) 게시판에 윤석열 전 대통령 부부에 대한 비판적인 사설과 칼럼 등을 올린 적이 있다는 사실을 나중에 알게 됐다”며 “제가 정치인이라 일어난 일이다. 저를 비난하시라”고 말했다.
지난해 11월 당원 게시판 여론 조작 논란이 제기된 이후 한 전 대표가 자신의 가족이 해당 게시물을 올렸다고 인정한 건 처음이다.
한 전 대표는 30일 SBS라디오에서 “1년 반 전쯤에 저와 제 가족들에 대해 입에 담을 수 없는 욕설 게시물이 당원 게시판을 뒤덮고 있었다”며 “그런 상황에서 (가족들이) 익명을 보장하는 당원 게시판에 (반박성) 게시물을 올렸다. 당시에는 (이 같은 사실을) 알지 못했다”고 주장했다.
앞서 한 전 대표의 가족과 이름이 같은 당원들이 지난해 7~11월 국민의힘 온라인 홈페이지 당원 게시판에 윤 전 대통령 부부와 친윤(친윤석열)계 의원들을 비판하는 글, 언론 기사 등 1000여건 올렸다는 의혹이 불거진 바 있다.
국민의힘 당무감사위원회는 이날 해당 의혹에 대한 조사를 마치고 당원 게시판 사건을 당 중앙윤리위원회에 회부했다. 당무감사위는 “문제 계정들은 한 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하다”며 “디지털 패턴 분석을 통해 한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인했다”고 했다.
이에 대해 한 전 대표는 “(가족들이 올린) 게시물이 명예훼손이나 모욕의 내용을 담고 있지 않는다”며 “주요 일간지 사설이나 칼럼을 익명으로 올린 것”이라고 했다. 이어 “당에서 당원들에게 익명으로 글을 쓰라고 허용해준 것인데 누군지 여부를 공개하는 선례를 남기면 되겠는가”라며 “앞으로 누군가에게 기분 나쁜 글을 쓴다고 해서 범죄 수준에 이르지 않았는데도 매번 까볼 것인가”라고 지적했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사