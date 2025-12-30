올해 PC방 최고 인기 게임은 LoL
올해 PC방에서 가장 많이 플레이된 게임은 ‘리그 오브 레전드(LoL)’였다.
엔미디어플랫폼은 30일 자사 PC방 통계 서비스 ‘더로그’의 2025년 연말 총결산 데이터를 공개했다. 이들은 올해 1월1일부터 12월14일까지 전국 ‘더로그’ 표본 PC방의 게임 이용 데이터를 기반으로 한 해 동안 PC방의 주요 게임, 장르, 이용자 트렌드를 분석했다.
게임별 점유율은 LoL이 36.01%로 1위를 지켰다. ‘FC 온라인(9.06%)’이 그 뒤를 이었으며 ‘배틀그라운드(8.42%)’와 ‘발로란트(8.03%)’가 3, 4위를 기록했다. ‘메이플스토리(5.43%)’도 톱(TOP) 5에 새로 이름을 올렸다. 톱 5 게임의 총 점유율은 전년 대비 4.25%p 감소했다.
올해는 MMORPG와 액션 RPG 장르의 성장이 돋보였다. ‘던전앤파이터(4.29%)’는 전년 대비 점유율이 2.51%p 올라 가장 큰 성장 폭을 기록했다. 메이플스토리(5.43%) 역시 2.22%p 올랐다. MMORPG 장르 전체 점유율은 전년 대비 2.70%p 상승해 전년 대비 3.99%p 감소한 MOBA 장르의 감소분을 흡수했다. 샌드박스형 플랫폼 ‘메이플스토리 월드’는 전년 대비 1.66%p 상승한 1.87% 점유율을 기록했다.
10대에서는 발로란트(34.44%)와 LoL(31.75%)이 전체 3분의 2를 차지했다. 20대 이상에서는 모두 LoL이 1위를 차지했으나 20대는 ‘배틀그라운드(9.23%)’, 30대는 ‘던전앤파이터(9.33%)’, 40대는 ‘스타크래프트 리마스터(10.46%)’를 2순위로 즐겼다.
2025년 PC방 게임 이용 시간은 전년 대비 약 6% 감소한 7억8000만 시간을 기록했으며 전체 가동률은 20%를 웃돌았다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사