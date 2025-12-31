尹 선거법 위반, 국힘 ‘425억원’ 반환 유탄되나…법조계 “李 재판보다 불리할 것”

2022년 1월 1일 당시 윤석열 대선 후보의 등 부위에 손을 대는 '건진법사' 전성배씨. 유튜브 캡처

2022년 1월 17일 인터뷰 과정에서 ‘건진법사’ 전성배씨를 김건희 여사가 아닌 당 관계자로부터 소개받았고, 김 여사와 함께 만난 사실이 없다고 말한 부분이었다.

전씨가

2013년부터 알고 지냈고, 김 여사에게 수차례 건강 상담을 해주는 등 긴밀한 관계를 유지했다는 점을 고려한다면 거짓말의 고의성이 인정된다는 것이다. 또