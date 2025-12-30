어도어, 다니엘·민희진에 431억 손배소…“뉴진스 이탈 중대한 책임”
아이돌그룹 뉴진스의 소속사 어도어가 계약 해지한 멤버 다니엘과 그 가족, 민희진 전 어도어 대표에 430억원대 손해배상 청구 소송을 제기했다. 이 소송은 민 전 대표와 하이브의 주식 분쟁 소송을 맡았던 재판부에 배당됐다.
30일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 어도어가 다니엘 측과 민 전 대표를 상대로 낸 손해배상 소송을 민사31부(부장판사 남인수)에 배당했다. 상대방(피고)에는 다니엘과 가족 1명, 민 전 대표가 포함됐다. 청구액은 약 430억9000여만원이다.
이 재판부는 하이브가 민 전 대표를 상대로 낸 주주 간 계약해지 확인 소송, 민 전 대표가 하이브를 상대로 낸 주식매매대금 청구 소송을 심리하고 있다. 앞서 민 전 대표는 지난해 11월 하이브에 풋옵션 행사를 통보했는데, 하이브가 민 전 대표의 ‘뉴진스 빼가기’를 시도로 주주 간 계약이 해지돼 풋옵션 권리도 소멸했다고 주장하면서 벌어졌다.
뉴진스 멤버들과 전속계약 분쟁을 이어온 어도어는 전날 다니엘에 대한 전속계약 해지와 함께 손해배상 청구 소송을 냈다. 어도어는 이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈 및 복귀 지연에 대한 중대한 책임이 있는 다니엘 측과 민 전 대표에 대해 법적 책임을 묻겠다는 입장을 밝혔다.
앞서 뉴진스 멤버들은 하이브와 갈등으로 해임된 민 전 대표 복귀 등을 요구했으나 받아들여지지 않자 지난해 11월 어도어의 전속계약 위반으로 계약이 해지됐다고 주장했다.
어도어는 뉴진스와 계약이 여전히 유효하다며 같은 해 12월 전속계약 유효확인 소송을 내고 본안 결론 전에 멤버들의 독자 활동을 막아달라는 가처분 신청도 냈다. 법원은 가처분을 받아들인 데 이어 1심에서 어도어의 주장을 받아들였다.
