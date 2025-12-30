어도어, 다니엘·민희진에 431억 손배소…“뉴진스 이탈 중대한 책임”

뉴진스 멤버 다니엘, 민희진 전 어도어 대표. 연합뉴스·국민일보DB

아이돌그룹 뉴진스의 소속사 어도어가 계약 해지한 멤버 다니엘과 그 가족, 민희진 전 어도어 대표에 430억원대 손해배상 청구 소송을 제기했다. 이 소송은 민 전 대표와 하이브의 주식 분쟁 소송을 맡았던 재판부에 배당됐다.