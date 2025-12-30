시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2025년 12월 30일)

입력:2025-12-30 17:31
공유하기
글자 크기 조정

12월 30일 화요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 전국이 맑은 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 2도, 인천 2도, 수원 2도, 춘천 2도, 강릉 4도, 청주 3도, 대전 4도, 전주 5도, 광주 6도, 대구 6도, 부산 8도, 제주 8도 입니다.

내일 아침기온은 서울 -8.0도, 인천 -8.0도, 수원 -8.0도, 춘천 -11.0도, 강릉 -6.0도, 청주 -7.0도, 대전 -7.0도, 전주 -5.0도, 광주 -3.0도, 대구 -4.0도, 부산 -1.0도, 제주 3.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘위약금 면제·추가 데이터’ 제공…KT 해킹 사태 보상안
李대통령, 시진핑과 정상회담…1월 4~7일 중국 국빈방문
진실 공방 계속…쿠팡 대표 “국정원이 피의자와 연락 요청”
등심 단면적 171㎠… 제주도 최고 기록 한우 출하
김병기 “원내대표직 물러난다” 사퇴
70대 베트남 참전용사 자택 쓰레기더미서 화재로 숨져
은값 올해 180% 급등… 엔비디아 시총 추격중
‘하루 한 번 통화가 전부’… 국민 5%는 교류저조층
국민일보 신문구독