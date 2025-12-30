시사 전체기사

인천공항공사,공항산업 분야 중소기업 상생협력 확대

입력:2025-12-30 17:09
지난 29일 인천국제공항공사 회의실에서 열린 ‘공항산업 분야 중소기업 상생협력을 위한 업무협약식’에서 이학재 인천국제공항공사 사장과 이율기 남동국가산업단지 경영자협의회 회장이 협약 체결 뒤 기념촬영을 하고 있다.

이번 협약은 인천국제공항공사와 남동경협이 유기적인 협력체계를 구축해 국내 공항산업의 소재·부품·장비(소부장) 분야 경쟁력을 강화하고 중소기업의 혁신 성장 기반을 조성하기 위해 마련됐다.

또한 양 기관은 기술 정보 교류 확대와 공동 기술 개발 과제 발굴과 관련 기업 육성, 중소기업 혁신 성장을 위한 정책 지원 등 산업 전반에서 협력을 확대할 방침이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 협약을 통해 공항산업 소부장 기술 국산화 등 인천공항의 세계적인 인프라와 남동공단의 우수한 제조 기술이 시너지를 낼 것으로 기대한다”고 말했다. <사진=인천국제공항공사 제공>

권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr

