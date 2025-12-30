전주 ‘얼굴 없는 천사’ 26번째 겨울…익명 기부 27회째 이어져
전북 전주의 ‘얼굴 없는 천사’가 올해도 어김없이 찾아왔다. 2000년부터 시작된 익명 기부가 27회째 이어지며 연말마다 지역사회에 묵직한 울림을 전하고 있다. 이름도 얼굴도 밝히지 않은 채 이어진 선행은 어느덧 26년째다.
30일 전주시에 따르면 이날 오후 3시43분쯤 전주시 노송동주민센터에 한 중년 남성의 전화가 걸려 왔다. 이 남성은 자신의 신분을 밝히지 않은 채 “기자촌 한식뷔페 앞 소나무에 박스 1상자 두었으니 좋은 곳에 써달라”고 알린 뒤 전화를 끊었다.
주민센터 직원들이 확인한 결과 인근에 놓인 상자 안에는 5만원권 지폐 다발과 동전이 담긴 돼지저금통, 손 편지가 들어 있었다. 성금은 오만 원권 묶음과 동전을 포함해 총 9001만2500원이었다. 누적 기부액은 이번 기부를 포함해 11억3484만9020원으로 집계됐다.
편지에는 “2026년에는 좋은 일들만 있었으면 합니다. 건강하시고 새해 복 많이 받으세요”라는 글이 적혀 있었다.
이번 기부로 전주 ‘얼굴 없는 천사’의 선행은 26년 동안 27차례 이어지게 됐다. 전주시는 천사의 뜻에 따라 성금을 노송동 지역의 소년소녀가장과 독거노인 등 취약계층 지원에 사용할 계획이다.
‘얼굴 없는 천사’의 선행은 2000년 4월로 거슬러 올라간다. 당시 “어려운 이웃을 위해 써달라”는 메모와 함께 58만4000원이 든 돼지저금통을 놓고 사라진 것이 시작이었다. 이후 매년 연말이면 수백만원에서 수천만원의 성금을 남몰래 기부해 왔으나 단 한 차례도 자신의 신분을 드러내지 않았다.
그동안 전달된 성금은 생활이 어려운 노송동 주민과 학생들을 위해 연탄과 쌀, 장학금, 대학 등록금 지원 등으로 사용돼 왔다.
전주시는 천사의 뜻을 기리기 위해 노송동주민센터 일대 도로를 ‘얼굴 없는 천사길’로 조성하고 기념비를 세웠다. 주민들은 매년 10월 4일을 ‘천사의 날’로 정해 나눔 행사를 이어가고 있으며, 전주시는 이 선행을 ‘100년 후에도 전주의 보물이 될 이야기’라는 의미로 미래유산으로 지정했다.
노송동 일대에서는 매월 4일을 ‘얼굴 없는 천사의 날’로 정해 중식 제공과 이·미용 봉사, 문화 나눔 행사 등을 진행하며 나눔 정신을 잇고 있다. 이 천사는 2023년 HD현대아너상 대상과 1%나눔상을 받았고, 시상금 2억원 역시 전액 소외계층 지원에 쓰였다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
