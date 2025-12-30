2025년 ‘올해의 인천공항세관인’에 지종운 주무관 선정
박헌 인천공항본부세관장이 30일 인천공항본부세관에서 2025년 한 해 동안 관세 행정 발전에 기여한 ‘올해의 인천공항세관인’으로 선정된 지종운 주무관과 기념촬영을 하고 있다.
지종운 주무관은 국산 제품으로 가장해 고관세를 회피하려던 11개 업체(3563억원 상당)를 적발했다. 보이스피싱 등 불법 자금을 가상자산으로 밀반출한 조직을 검거하는 데도 기여했다. 초국가 범죄 대응에 크게 기여한 공로를 높게 평가받았다.
업무 분야별 유공자로는 일반 행정 분야에 생성형 AI 기반 개인 통관 종합 상담 시스템을 구축해 24시간 맞춤형 상담 서비스를 마련한 이상환 주무관이 선정됐다. 마약 단속 분야에는 국제우편 사상 최대 규모인 메트암페타민(총 39.7kg, 132만 명 동시 투약분) 적발을 포함해 한 해 동안 53kg 상당의 마약류를 적발한 김용기 주무관이 이름을 올렸다. 권역 내 세관 분야에서는 김포공항세관 최대 규모인 마약류 24kg 밀수 업자를 구속하고 장어 치어 밀수 조직을 검거한 박진철 주무관이 선정됐다.
12월의 인천공항세관인으로는 체내에 은닉해 마약을 밀수하려던 피의자를 적극적으로 검사해 MDMA 175.13g을 적발한 김선욱 주무관이 선정됐다. 분야별 유공자로는 수출입 통관 분야에 김정숙 주무관, 여행자 통관 분야에 백솜이 주무관, 마약 단속 분야에 이인구 주무관이 각각 선정됐다.
인천공항 제2여객터미널(T2) 4단계 개장을 앞두고 촉박한 일정 속에서도 빈틈없는 감시 업무 환경을 조성한 ‘T2 4단계 오픈 Safe-Flow팀(이성근·정진만·박경란)’은 4분기 BEST TEAM의 영예를 안았다.
이와 함께 서새봄, 이지원 주무관이 4분기 으뜸 새내기로 선정됐다. 중소 뷰티 브랜드 가품을 적발해 국내 브랜드와 소비자 보호에 기여한 변채은 주무관은 4분기 친절 및 민원 개선 우수 직원으로 뽑혔다. <사진=인천공항본부세관 제공>
