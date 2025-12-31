與 강경론 맞서 검찰 ‘보완수사권’ 사수 총력전
내년 10월 검찰청 폐지를 앞둔 검찰이 직접 보완 수사 성과를 홍보하는 여론전을 펼치며 보완수사권 사수에 사활을 걸고 있다. 법무부도 최근 연이어 검찰의 보완 수사 우수사례를 소개하는 등 검찰에 힘을 실어주는 분위기다. 다만 개혁의 주도권을 쥐고 있는 여당은 여전히 검찰의 보완수사권을 완전히 박탈해야 한다는 강경모드를 고수하고 있다. 보완수사권을 포함한 추진단의 제도 개편 밑그림도 아직 나오지 않은 상황이다.
30일 법조계에 따르면 대검찰청이 지난 23일 배포한 ‘11월 형사부 우수사례’ 4건은 모두 직접 보완 수사의 성과를 강조하는 내용이었다. 이달의 우수검사 3명 중 2명은 보완 수사 관련으로 선정되기도 했다. 개별 보완 수사 우수사례에 관한 단건 보도자료도 적극 배포하는 중이다. 지난달 26일에는 ‘아파트 주차장 내 기습 쇠망치 상해 사건, 검찰의 전면 보완 수사로 강도살인의 계획·공범·추가 강도예비 범행 규명’이라는 제목으로 인천지검 수사 사례를 홍보했다. 이를 포함해 대검은 여당의 검찰개혁 논의가 본격적으로 시작된 지난 7월부터 제목에 ‘보완 수사’가 들어간 단건 보도자료만 5건을 배포했다.
검찰의 이런 적극적인 여론전은 이미 검찰청 폐지를 되돌릴 수 없는 상황에서 제도 개편 각론에서라도 검찰의 요구가 반영될 수 있도록 하겠다는 의지로 풀이된다. 한 대검 관계자는 “검찰로서는 지금 할 수 있는 일이 보완 수사를 통해 사건의 진상이 드러난 우수사례를 알려 국민에게 그 필요성을 강조하는 방법뿐이지 않겠느냐”고 말했다.
법무부 역시 검찰의 이런 행보에 힘을 싣고 있다. 법무부는 지난 26일 검찰 보완 수사 우수사례집을 발간하고 29일에는 보완 수사 우수검사에게 표창을 수여했다. 사례집에는 검찰이 보완 수사를 통해 실체를 규명한 사례 77건이 소개됐다.
정성호 법무부 장관은 사례집 발간사에서 “경찰 수사가 완전무결하다고 보장할 수는 없지 않겠느냐”며 “검찰 보완 수사가 존치돼야 하는지 다양한 논의가 있지만 (폐지의) 부작용 우려가 팽배한 현실에서 일반 국민이 피해를 받지 않는지 냉철하게 점검해야 한다”고 밝혔다. 법무부 관계자는 “정 장관이 검찰 보완 수사 기능이 중요하다고 생각해서 사례집 발간과 표창 기회를 마련하게 됐다”고 설명했다.
다만 여당이 검찰에 보완수사권을 남겨서는 안 된다는 강경 기조를 유지하고 있어 검찰 입장이 향후 제도 개편 과정에서 얼마나 관철될지는 미지수다. 더불어민주당 국민주권 검찰정상화 특별위원회 내에서도 검찰에 보완 수사 요구권을 남기되 직접 보완수사권은 폐지하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌다. 검찰개혁추진단 자문위원회 내에서도 보완수사권 관련 의견이 엇갈리고 있어 아직 구체적인 방향이 제시되지 않고 있는 상황이다.
양한주 기자 1week@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사