“코스피 4000 생각 못 해” 4년 연속 ‘반성문’ 내놓은 신영증권

센터장 “원화 약세·코스피 상승 조합에 당혹”

“코스피 5000 또는 6000 도달도 가능할 듯”

2025년 증시 폐장일인 30일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피, 코스닥 종가가 표시되고 있다. 연합뉴스

신영증권이 2022년 이후 연말마다 발간 중인 반성문 형식의 보고서가 화제다. 시장 흐름을 예측하지 못한 이유를 복기하고 실수를 자백하는 보고서가 참신하다는 평가다.



김학균 신영증권 리서치센터장은 30일 발간한 ‘2025년 나의 실수’ 보고서에서 “적어도 작년 이맘때쯤 코스피가 4000대까지 조기에 상승하는 시나리오는 상상도 하지 못했다”고 밝혔다.



김 센터장은 “주가가 예상보다 많이 올랐다는 사실보다는 ‘원화 약세’와 ‘코스피 상승’이라는 조합이 당혹스러웠다”며 “역사적으로도 코스피의 추세적 상승 국면에서 원화 약세를 나타냈던 경우는 없었기에 더 곤혹스러웠다”고 털어놨다. 그러면서 “이젠 5000 또는 6000 도달도 불가능해 보이지 않는다”고 전망했다. 이날 코스피는 전날보다 0.15% 하락한 4214.17로 장 마감했다.



김 센터장은 내년 원·달러 환율이 하락할 것으로 내다봤다. 그는 “올해의 원·달러 환율 전망은 크게 어긋났지만 내년에도 비슷한 의견을 견지하려고 한다”고 했다.



건설, 자동차, 반도체, 2차전지, 채권 등 각 분야의 애널리스트들도 각자의 예측 실패를 고백했다. 박세라 건설·부동산·인프라 담당 애널리스트는 “코스피200 건설업 지수의 연초 대비 수익률은 2024년 -15.7%에서 2025년 84.9%로 코스피(67.6%)를 뛰어넘었다”며 “2025년 ‘나의 실수’는 바로 이 지점에서 발생했다”고 했다. 그는 “주가가 오를 때마다 ‘이게 맞나’라는 생각에 긍정적인 뉴스가 나와도 그 이면의 리스크를 찾는 데 더 많은 시간을 썼다”며 “10여년의 분석 기간 쌓인 건설업에 대한 뿌리 깊은 불신은 쉬이 주가의 변화를 인정할 수 없게 만들었다”고 실수를 인정했다.



강석용 반도체 테크담당 애널리스트는 “나의 실수는 산업을 항상 ‘경쟁’의 관점에서만 바라보고 서로 다른 선택지가 공존하는 ‘병존’의 관점에서는 충분히 보지 못했다는 점”이라며 “첫 번째 사례는 구글의 TPU였다”고 털어놨다.



신영증권 리서치센터는 4년 연속 반성문 성격의 결산 보고서를 내고 있다. 센터는 “때로는 맞추고 때로는 틀리고 하는 것이 애널리스트의 일이라면 ‘틀린 것’ 혹은 ‘틀리고 있는 것들’을 진지하게 대하려고 한다”며 “더 나은 애널리스트가 됨으로써 장기주의를 지향하는 투자자와 기업의 든든한 벗이 되고 싶다”고 실수를 고백하는 보고서를 발간하는 이유를 설명했다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



