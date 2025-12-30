한국장애인재활협회, 장애가정 청소년·청년 465명 지원
한국장애인재활협회(재활협회)는 지난 29일 장애가정 청소년과 청년 인적투자사업인 두드림 사업 운영위원회를 개최하고, 이를 통해 2025년 한 해 두드림 사업에 대한 평가회를 진행했다.
2025년 두드림 인적투자사업은 장애청소년과 청년 108명, 장애가정 청소년 357명 등 총 465명을 대상으로 총 11억6100만원이 투자된 것으로 집계됐다. 장애청소년의 장애 유형은 지적장애가 41.7%(45명)로 가장 많았으며, 시·청각·언어장애 32.4%(35명), 자폐장애 14.8%(16명), 뇌병변 및 지체장애 7.4%(8명), 중복장애 3명, 경계성 지능 1명 순으로 나타났다.
학령기별로는 초등학생이 46.7%(217명)로 가장 많았으며, 고등학생 29%(135명), 중학생 21.0%(98명), 대학생 3.2%(15명) 순이었다. 가정 유형으로는 한부모가정이 32.9%(143명), 다문화가정 15.9%(69명), 조손가정 3.7%(16명)를 차지했다. 지역별로는 서울이 16.1%(75명)로 가장 많았으며, 경기 14.6%(68명), 부산 8.8%(41명), 대구 8.2%(38명), 인천 7.3%(34명) 순으로 집계됐다.
장애가정 두드림(DoDream) 사업은 재활협회와 전국 100개 공동수행기관이 함께 20여 년간 장애가정 청(소)년의 성장과 자립을 지원해온 사업이다. 주요 사업으로는 초등학생의 건강한 성장을 지원하는 ‘성장멘토링(우체국, 우체국공익재단)’, 중·고등학생 및 대학생의 학업과 진로 지원을 위한 ‘KB두드림스타(KB국민은행)’와 ‘H!두드림투게더(현대홈쇼핑)’ 장학금 투자 사업, 중·고등학생의 자산 형성을 지원하는 ‘두드림 유플러스 요술통장(LG유플러스)’ 등이 있다.
재활협회는 지난 1월 23일 LG유플러스 요술통장 발대식을 시작으로, 2월 청소년 성장컨설팅과 현대홈쇼핑 H!두드림투게더 장학금 기금 전달식, 7월 요술통장 여름캠프, 8월 청소년 성장컨설팅 및 장애가정아동 성장멘토링 힐링필링데이, 10월 KB두드림스타 장학금 전달식, 11월 전국 사례관리자 실무자대회, 12월 꿈끼폭발 행사에 이르기까지 장애가정 청소년과 청년의 꿈을 지원하는 다양한 활동을 이어왔다.
또한 2025년 한 해 동안 LG유플러스 ‘천원의 사랑’과 현대홈쇼핑 ‘H포인트’를 연계해 질병이나 재난 등으로 경제적 위기를 겪는 장애가정 영케어러를 대상으로 신청을 받아 생활비와 의료비를 지원했다. 아울러 두드림 사업 졸업생들이 사회봉사와 멘토링 활동에 참여할 수 있도록 지원해 사회공헌의 선순환 구조를 마련해왔다.
재활협회는 이번 두드림 사업 운영위원회 개최를 통해 2026년 사업 방향을 논의했다. 제주도를 포함한 도서·산간 지역과 경계성 지능인 등 복지 사각지대에 놓인 장애가정 장학생 발굴을 위해 노력하고, 서울 중심으로 운영해온 청소년 성장컨설팅을 지역 단위로 전환해 청소년의 접근성을 높이는 한편, 지역 공동수행기관의 역량을 강화할 계획이다.
더불어 2026년 3월 시행을 앞둔 이른바 ‘위기돌봄청년법’의 전달체계 과정에서 장애가정 청소년과 청년이 배제되지 않도록 시행 과정을 모니터링하고, 장애가정 청소년과 청년을 위한 전담·전문기관으로서의 역할을 강화할 계획이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
