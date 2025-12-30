“하필 그 시점에”… 농협, 제주지사 배우자 공방 도자기 구매 논란
농협은행 제주본부가 지난해 오영훈 제주도지사의 배우자가 운영하는 공방에서 도자기를 구매한 사실이 뒤늦게 알려졌다.
당시 내부 품의서에 ‘금고 마케팅 강화를 위한 사은품 구매’라는 제목이 기재된 것으로 확인되면서, 도 금고 선정을 앞두고 심의에 영향을 주려는 의도가 아니었냐는 의구심이 제기된다.
국민의힘 제주도당은 30일 성명을 통해 “금고 선정 공모를 앞둔 시점에 후보 금융기관이 지사 배우자 공방에서 물품을 구매한 사실은 공정성에 대한 의문을 키울 수 있다”고 비판했다.
국민의힘 도당은 “도 금고는 5조원 이상의 도민 혈세를 관리하는 핵심 제도로, 위법 여부와 별개로 선정 과정에서 오해 소지를 차단해야 한다”며 “농협은 배우자 공방인지 몰랐다고 해명했지만, 공공적 역할을 수행하는 금융기관이 거래 상대가 공적 절차와 관련된 인물인지 사전에 확인하는 체계를 갖추지 못한 것은 문제”라고 지적했다.
그러면서 “관련 거래 경위에 대한 점검과 함께, 도지사 및 가족과 관련된 거래에 대해 명확한 이해충돌 관리 기준을 마련해야 한다”고 주장했다.
전날 KBS제주 보도에 따르면 농협은행은 지난해 7월 해당 공방에서 총 400만원 상당의 돌항아리를 구매했다.
당시 물품 구매를 위해 작성된 품의서에는 ‘금고 마케팅 강화를 위한 사은품 구매 건의’라는 제목이 적혔다. 사은품 증정 대상자는 ‘거래 고객과 금고 관리 조력 인사 등 지역 오피니언 리더’라고 기재됐다.
구매가 이뤄진 7월은 도 금고 선정 공모를 두 달 앞둔 시점이었다. 이후 11월 농협은행 제주본부는 제주도 제1금고로 선정됐다.
제주도는 첫 보도가 나가자 즉각 설명자료를 내고 “도 금고 선정은 법령에 따라 투명하고 공정하게 진행됐다”고 해명했다.
금고 지정은 총 9명으로 구성된 금고지정심의위원회 심의를 거쳐 결정되며, 이 중 민간 위원은 각 기관 및 단체 추천을 받아 경찰관 입회 하에 추첨으로 선정하기 때문에 외부 개입이 어렵다는 입장을 밝혔다.
시민단체 관계자는 “도 금고 선정은 농협은행 입장에서 중요한 사안이고, 금액이 크지 않더라도 의구심을 낳기에 충분하다”며 “품의서에 적힌 ‘금고 마케팅 강화를 위한 사은품 구매’라는 문구에 대해 농협 측의 설명이 필요하다”고 말했다.
이에 대해 농협은행 제주본부 관계자는 “연중 다양한 선물을 구매하고 있으며, 특정 목적을 담은 거래는 아니었다”고 해명했다. 이어 “금고 선정을 위한 것이었다면 이런 방식으로 하지 않았을 것”이라며 “다만 품의를 올린 직원이 현재 근무하지 않아 경위 확인은 어렵다”고 설명했다.
