해 넘기기 전 10개 구단 외인 구성 마무리…올해도 역시 ‘구관이 명관’
프로야구 10개 구단이 다음 시즌 전력을 좌우할 외국인 선수 구성을 마무리했다. 이번에도 검증된 자원을 선호하는 ‘구관 대세’ 기조가 이어졌다.
30일 기준 내년 KBO리그 외국인 선수 40명의 자리가 모두 확정됐다. 새롭게 도입된 아시아쿼터를 제외한 30명 가운데 16명이 리그 경력자다.
LG 트윈스는 올해 통합 우승의 주역인 요니 치리노스와 앤더슨 톨허스트, 오스틴 딘과 모두 재계약했다. LG는 한국 무대 4년 차를 맞는 오스틴과 나란히 두 번째 시즌을 맞는 두 외인 투수의 변함없는 활약을 기대하고 있다.
가을야구에 진출한 구단들은 최소 한 명 이상의 경력직 외인을 품었다. 한화 이글스는 원투펀치 코디 폰세와 라이언 와이스를 떠나보내는 대신, 지난해 팀에서 뛰었던 요나단 페라자를 재영입했다. 삼성 라이온즈는 이닝 이터 아리엘 후라도와 홈런왕 르윈 디아즈를 눌러 앉혔고, SSG 랜더스는 ‘11승 투수’ 미치 화이트와 타격왕 출신 길레르모 에레디아와 내년에도 함께한다. NC 다이노스는 다승왕 라일리 톰슨과 홈런왕 출신 맷 데이비슨의 이탈을 막았다.
하위권 팀들 또한 기량이 증명된 외인과의 동행을 택했다. 롯데 자이언츠는 2년 연속 안타왕에 오른 빅터 레이예스의 손을 잡았고, KIA 타이거즈는 1·2선발을 이뤘던 제임스 네일과 애덤 올러를 지켜냈다. 두산 베어스는 두 자릿수 승수를 달성한 잭 로그와 재계약하는 동시에 2020년 한국시리즈 진출을 이끈 크리스 플렉센을 다시 데려왔다. 키움 히어로즈는 내년에도 라울 알칸타라에게 에이스 역할을 맡긴다.
익숙한 흐름이다. 지난 시즌과 올 시즌을 앞두고도 리그 경험이 있는 외인이 각각 17명을 차지했다. 국내 무대 적응이라는 장점에 더해, 새 외인 영입 시 연봉 상한액이 100만 달러로 묶이면서 경쟁력 있는 자원을 데려오기 어려워진 점이 영향을 미쳤다.
반면 KT 위즈는 전면 쇄신을 택해 눈길을 끌었다. 올해 KT는 외인 농사에 아쉬움을 남기며 6년 만에 포스트시즌 진출에 실패했다. 1선발로 기대를 모았던 윌리엄 쿠에바스는 3승(10패)에 그치며 시즌 도중 방출됐다. 또 다른 외인 투수 엔마누엘 데 헤수스는 9승(9패), 평균자책점 3.96으로 특급 성적과는 거리가 멀었다. KT는 메이저리거 경험을 지닌 맷 사우어와 케일럽 보쉴리, 샘 힐리어드를 영입하며 새 판 짜기에 나섰다.
한편 아시아쿼터는 일본 출신 7명과 호주 출신 2명, 대만 출신 1명으로 이뤄졌다. 10명 중 9명이 투수로, KIA가 유일하게 내야수를 선택했다.
