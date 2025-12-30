“왜 나만 김치 조금 주나”…경남 남해서 60대 남성이 마을회관 불 질러
경남 남해군에서 마을 공동 김장김치를 적게 나눠받았다며 말다툼을 벌이던 중 마을회관에 불을 지른 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경남 남해경찰서는 공용건조물 등 방화 혐의로 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 30일 밝혔다.
A씨는 전날인 29일 오전 10시쯤 경남 남해군 고현면 한 마을회관에 불을 지른 혐의를 받는다.
A씨는 당시 마을 공동 김장김치를 배분하는 과정에서 자신의 몫이 적다며 이웃들과 다투던 중 두루마리 화장지에 불을 붙여 마을회관 내 안마의자에 던져 불을 낸 것으로 전해졌다.
불은 회관 내부 일부를 태운 뒤 주민 신고를 받고 출동한 소방당국에 의해 약 15분 만에 꺼졌고 인명피해는 없었다. 경찰은 현장에서 A씨를 붙잡아 정확한 범행 동기 등을 조사하고 있다.
남해=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
