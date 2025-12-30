경남 함안 공장 크레인에서 떨어진 발판에 노동자 깔려 사망
경남 함안군의 한 공장에서 크레인으로 나르던 철제 발판이 떨어지면서 노동자가 깔려 숨졌다.
경남경찰청에 따르면 30일 오전 9시 50분쯤 함안군 칠서공단 내 제지공장에서 천장크레인으로 이동하던 무게 500㎏가량의 철제 발판이 5ｍ 높이에서 떨어졌다.
이 사고로 하청업체 소속인 50대 노동자 A씨가 발판에 깔리면서 머리 등을 크게 다쳐 병원으로 옮겼지만 숨졌다.
사고 당시 공장에서는 발판 설치를 위해 위해 천장크레인을 이용해 줄로 연결한 발판을 옮기는 작업 중 줄이 끊어지면서 사고가 난 것으로 알려졌다.
경찰은 공장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 원인과 업무상 과실치사 여부를 조사하고 있다. 노동부도 현장에 근로감독관을 보내 중대재해처벌법·산업안전보건법 준수 여부를 확인 중이다.
함안=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사