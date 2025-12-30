바디파인, 2억 원 상당 ‘통 큰 기부’…이봉주·핏블리도 ‘나눔 동행’

기능성 헬스케어 브랜드인 ㈜바디파인 컬러풀솔루션(대표 김준식)이 연말연시 저소득층과 취약계층을 위해 2억원 상당의 현물을 기부했다고 30일 밝혔다.
바디파인은 지난 24일 서울 중구 사랑의열매 사회복지공동모금회 회관에서 기능성 깔창과 헬스케어 제품 등 기부물품 전달식을 개최했다. 이날 전달식에는 ㈜바디파인 컬러풀솔루션 의 메인 모델로 각각 활동 중인 국민 마라토너 이봉주 선수와 구독자 143만 여명을 보유한 운동 유튜버 핏블리가 참석했다.
컬러풀솔루션은 바디파인 브랜드를 통해 일상 속 통증과 신체 불균형으로 불편을 겪는 소비자들의 삶의 질 개선을 목표로 헬스케어 제품을 선보여 왔다. 기능성 깔창과 헬스케어 제품을 중심으로 일상에서 실질적인 도움을 줄 수 있는 솔루션 개발에 집중하고 있다.
컬러풀솔루션 관계자는 “이번 기부가 경제적 어려움을 겪고 있는 분들께 여러 형태로 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 사회공헌활동을 이어가며 우리 사회에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있는 기업으로 전진해 나가겠다”고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지