바디파인, 2억 원 상당 ‘통 큰 기부’…이봉주·핏블리도 ‘나눔 동행’

연말 맞아 사랑의열매에 기능성 헬스케어 등 현물 전달

저소득층·취약계층 지원…“사회공헌 활동 이어갈 것”

(주)바디파인 컬러풀솔루션 김준식 대표(위 사진 오른쪽)와 자사 브랜드 모델인 국민마라토너 이봉주 선수(왼쪽 두번째), 운동 유튜버 핏블리(아래사진 오른쪽)가 지난 24일 서울 중구 사랑의열매 사회복지공동모금회 회관에서 2억원 상당의 헬스케어 제품 전달식을 가진 뒤 모금회 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 바디파인 제공

바디파인은 지난 24일 서울 중구 사랑의열매 사회복지공동모금회 회관에서 기능성 깔창과 헬스케어 제품 등 기부물품 전달식을 개최했다. 이날 전달식에는 ㈜바디파인 컬러풀솔루션 의 메인 모델로 각각 활동 중인 국민 마라토너 이봉주 선수와 구독자 143만 여명을 보유한 운동 유튜버 핏블리가 참석했다.

(주)바디파인 컬러풀솔루션 김준식 대표(오른쪽)와 국민마라토너 이봉주 선수(왼쪽). 바디파인 제공