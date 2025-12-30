시사 전체기사

바디파인, 2억 원 상당 ‘통 큰 기부’…이봉주·핏블리도 ‘나눔 동행’

입력:2025-12-30 16:07
수정:2025-12-30 16:16
연말 맞아 사랑의열매에 기능성 헬스케어 등 현물 전달
저소득층·취약계층 지원…“사회공헌 활동 이어갈 것”

(주)바디파인 컬러풀솔루션 김준식 대표(위 사진 오른쪽)와 자사 브랜드 모델인 국민마라토너 이봉주 선수(왼쪽 두번째), 운동 유튜버 핏블리(아래사진 오른쪽)가 지난 24일 서울 중구 사랑의열매 사회복지공동모금회 회관에서 2억원 상당의 헬스케어 제품 전달식을 가진 뒤 모금회 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 바디파인 제공

기능성 헬스케어 브랜드인 ㈜바디파인 컬러풀솔루션(대표 김준식)이 연말연시 저소득층과 취약계층을 위해 2억원 상당의 현물을 기부했다고 30일 밝혔다.

바디파인은 지난 24일 서울 중구 사랑의열매 사회복지공동모금회 회관에서 기능성 깔창과 헬스케어 제품 등 기부물품 전달식을 개최했다. 이날 전달식에는 ㈜바디파인 컬러풀솔루션 의 메인 모델로 각각 활동 중인 국민 마라토너 이봉주 선수와 구독자 143만 여명을 보유한 운동 유튜버 핏블리가 참석했다.


(주)바디파인 컬러풀솔루션 김준식 대표(오른쪽)와 국민마라토너 이봉주 선수(왼쪽). 바디파인 제공

컬러풀솔루션은 바디파인 브랜드를 통해 일상 속 통증과 신체 불균형으로 불편을 겪는 소비자들의 삶의 질 개선을 목표로 헬스케어 제품을 선보여 왔다. 기능성 깔창과 헬스케어 제품을 중심으로 일상에서 실질적인 도움을 줄 수 있는 솔루션 개발에 집중하고 있다.

컬러풀솔루션 관계자는 “이번 기부가 경제적 어려움을 겪고 있는 분들께 여러 형태로 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 사회공헌활동을 이어가며 우리 사회에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있는 기업으로 전진해 나가겠다”고 말했다.

