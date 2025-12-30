부산변호사회, 구치소 변호인 접견권 침해 주장… 국가 상대 손배소
전자예약 접견제 도입 후 불편·지연 잇따라
설문서 84% “접견 과정 불편 겪었다”
헌법상 방어권 침해 여부 사법 판단 요청
부산지방변호사회가 부산구치소의 변호인 접견 제도가 헌법상 기본권을 침해하고 있다며 국가를 상대로 손해배상청구소송을 제기했다. 행정 편의를 이유로 한 접견 예약 방식이 피고인의 방어권과 공정한 재판을 받을 권리를 침해하고 있다는 주장이다.
부산변호사회는 30일 성명을 내고 “현행 구치소 접견 제도는 헌법이 보장한 ‘즉시 변호인의 조력을 받을 권리’를 과도하게 제한하고 있다”며 “조속한 제도 개선을 촉구하는 차원에서 대한민국을 상대로 손해배상 소송을 제기했다”고 밝혔다.
문제의 제도는 2021년 5월부터 시행된 변호인 접견 예약 방식이다. 법무부 교정본부는 기존의 전화·이메일 접수 방식 대신, 변호인이 직접 법무부 전자민원 시스템을 통해 접견을 예약하도록 제도를 변경했다. 교정당국은 행정 효율성과 업무 부담 완화를 제도 변경의 배경으로 들고 있다.
그러나 부산변호사회가 최근 소속 회원 255명을 대상으로 벌인 설문조사 결과 응답자의 약 84%가 변호인 접견 과정에서 불편을 ‘자주’ 또는 ‘매우 자주’ 겪고 있다고 답했다. 접견 신청 후 실제 접견까지 걸리는 기간이 ‘6일 이상’이라고 응답한 비율도 약 67%에 달했다. 긴급 접견이 필요한 상황에서도 접견이 불가능했던 경험이 있다는 응답 역시 67%로 조사됐다.
변호사회는 이에 따라 보석 심문기일을 앞두고 변론 준비를 하지 못해 재판이 연기되거나, 1심 법정구속 이후 항소 여부를 결정해야 하는 상황에서 접견이 이뤄지지 않아 방어권 행사가 제한된 사례가 다수 확인됐다고 밝혔다. 재판 당일 교도관과 다른 수용자가 지켜보는 장소에서 급히 접견을 진행한 사례도 있었다는 설명이다.
반면 실제 부산구치소 접견 현황을 보면 접견 신청이 30분 단위로 제한돼 접견실이 비어 있는 경우도 적지 않다는 것이 변호사회 측 주장이다. 설문 응답자 가운데 약 74%는 접견실 여유가 있는 경우 당일 접견 신청을 원칙적으로 허용하는 방식으로 제도를 복원해야 한다고 답했다.
부산변호사회는 “변호인 접견권은 범죄자만의 권리가 아니라 누구에게나 적용되는 기본권”이라며 “행정 편의를 이유로 헌법상 방어권을 제한하는 제도는 반드시 개선돼야 한다”고 강조했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사