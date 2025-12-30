부산신항서 코카인 300kg 또 적발… 중남미발 마약 경유지 우려 커져
5월 600kg 이어 두 번째 대량 적발
빈 컨테이너 은닉 수법… 항만 보안 경고등
관세청, 선저·환적화물 정밀검사 강화
관세청 부산본부세관이 부산신항으로 입항한 컨테이너선에서 코카인 300kg을 적발했다. 지난 5월 600kg에 이어 불과 석 달 만에 다시 대량 마약이 발견되면서, 부산신항이 국제 마약 밀매 조직의 중간 경유지로 활용되고 있다는 우려가 커지고 있다.
부산본부세관은 지난 8월 3일 부산신항에 입항한 컨테이너 전용선에 실린 컨테이너 1대에서 코카인 300kg을 적발했다고 30일 밝혔다. 적발된 코카인은 시가 약 1050억원 상당으로, 통상 1회 투약량 기준 약 1000만명이 동시에 투약할 수 있는 규모다.
이번 단속은 관세청 본청이 에콰도르에서 출발해 부산신항으로 향하는 선박에 마약이 은닉됐을 가능성이 있다는 첩보를 입수하면서 시작됐다. 부산본부세관은 해당 선박의 운송 경로와 컨테이너 정보를 분석해 입항 시점을 특정한 뒤 하역 직후 정밀 검사를 했다.
세관은 컨테이너를 개장하지 않고 내부를 확인할 수 있는 차량형 X-ray 검색기를 활용해 검사한 결과 빈 컨테이너로 신고된 컨테이너 내부에서 여러 개의 이상 음영을 포착했다. 이후 컨테이너를 열어 확인한 결과 개당 약 50kg짜리 포대 6개가 발견됐고 포대 안에는 중남미 마약 밀매 조직이 주로 사용하는 벽돌 형태의 1kg 코카인 블록 300개가 들어 있었다.
이번 사건은 지난 5월 부산신항에서 적발된 코카인 600kg과 이동 경로와 은닉 방식이 유사하다. 두 사건 모두 에콰도르에서 출발한 정기 무역선을 이용했고 일반 화물 대신 빈 컨테이너에 마약을 숨기는 수법을 사용했다. 세관은 이를 두고 마약 밀매 조직이 부산신항의 검사 체계와 물류 흐름을 분석한 뒤 반복적으로 시도한 것으로 보고 있다.
부산본부세관은 중남미발 정기 무역선 노선이 많고, 주변 국가보다 상대적으로 안전하다고 평가받는 한국 항만이 마약 밀매 조직에 ‘중간 경유지’로 인식됐을 가능성이 크다고 분석했다. 한국이 생산국이나 주요 소비국이 아님에도 대량 코카인이 반복적으로 발견되고 있다는 점에서다.
이에 관세청은 최근 발표한 ‘마약 단속 종합대책’을 통해 대응 수위를 높였다. 우범국 출발·경유 무역선에 대한 선내·배 밑바닥 정밀검사를 강화하고, 수중 드론을 활용한 감시를 확대하는 한편 환적 화물 모니터링과 해외 마약 단속기관과의 정보 공유도 강화하기로 했다.
부산본부세관 관계자는 “앞으로 중남미발 우범 무역선과 하선 선원을 집중적으로 선별해 검사할 계획”이라며 “선사와 화물운송주선업자 등 민간과의 협력도 강화해 해상 감시 사각지대를 최소화하겠다”고 말했다.
