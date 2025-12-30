부산시, 내년부터 달라지는 생활 밀착 시책 48개 발표

경제·복지·교통·문화 등 시민 체감 변화

내년부터 시행되는 정책 한눈에

민생안정·삶의 질 개선에 정책 초점

2026년 시정 업무보고회가 열린 하단복합센터에서 박형준 부산시장이 시정 운영 방향을 설명하고 있다. /부산시 제공

부산시가 내년부터 달라지는 생활 밀착형 제도와 시책 48개를 공개했다. 시민 일상과 직결된 변화를 중심으로 정책 체감도를 높인다.



부산시는 30일 ‘2026년 달라지는 제도와 시책’을 발표하고, 총 5대 분야 48개 제도를 내년부터 차례로 시행한다고 밝혔다. 시는 글로벌 경제 환경 변화 속에서 시민 맞춤형 지원을 강화해 ‘민생안정’과 ‘다시 태어나도 살고 싶은 부산’ 조성에 정책의 무게를 뒀다고 설명했다.



경제·일자리·청년 분야에서는 중소기업과 소상공인 지원이 확대된다. 중소기업 육성자금 한도는 업체당 18억원으로 늘어나고, 육성자금과 운전자금, 소상공인 특별자금의 이차보전율은 각각 0.5%포인트 상향된다. 폐업 예정 소상공인을 위한 폐업비용 지원 한도도 최대 450만원으로 확대된다. 다만 안정적인 수돗물 공급을 위해 상수도 요금은 8% 인상된다.



출산·보육 분야에서는 무상보육 지원이 강화된다. 어린이집 급·간식비 지원이 확대되고, 3~5세 어린이집 재원에 대해 부모 부담 행사비와 특성화 비용까지 추가 지원해 전면 무상보육을 추진한다. 외국인 가정 자녀에 대해서도 어린이집 보육료 월 10만원을 지원한다.



보건·복지·환경 분야에서는 돌봄과 안전망이 넓어진다. ‘부산 함께돌봄 서비스’는 지원 대상이 중위소득 100% 이하로 확대되고, 서비스도 기존 6종에서 8종으로 늘어난다. 전세사기 피해주택에 대한 시설개선 지원사업이 새로 시행되고, 인플루엔자 무료접종 대상은 14세 이하로, 인유두종바이러스(HPV) 무료접종은 12세 남아까지 확대된다. 부산발달장애인지원센터는 장애 아동까지 포함한 통합 지원 기관으로 새롭게 문을 연다.



도시·교통·안전 분야에서는 교통 복지와 안전 강화에 초점을 맞췄다. 가락요금소 출퇴근 시간 통행료 지원이 시행되고, 65세 이상 어르신의 K-패스 환급률은 20%에서 30%로 확대된다. 고령 운전자의 면허 자진 반납 인센티브는 30만원으로 늘어나고, 시민안전보험에는 땅 꺼짐 사고에 대한 상해 보장이 새로 포함된다.



문화·체육·관광 분야에서는 문화 접근성을 높이는 정책이 강화된다. 저소득층 통합문화이용권 지원금은 연 15만원으로 인상되고, 일부 연령대에는 추가 지원이 이뤄진다. 지역 청년 예술인 300명에게는 9개월간 매월 100만원의 창작 지원금이 지급되며, ‘부산청년만원+문화패스’에는 전시 분야 지원이 새로 추가된다.



박형준 부산시장은 “2026년은 부산이 이뤄낸 혁신과 도약을 바탕으로 시민이 체감하는 변화를 완성하는 해가 될 것”이라며 “시민의 안정과 행복을 중심에 둔 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 872 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.