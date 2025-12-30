국힘 “당원게시판 문제 계정, 한동훈 가족 명의와 동일”
“여론 조작 정황 확인”
“언론 보도 후 관련자 탈당·게시글 대규모 삭제”
국민의힘 당무감사위원회가 이른바 ‘당원 게시판 사건’과 관련해 한동훈 전 대표에게 책임이 있다고 30일 발표했다.
당무감사위는 이날 보도자료를 통해 지난해 11월 제기된 ‘당원 게시판 사건’ 조사 결과 “문제 계정들은 한동훈 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하다”며 “디지털 패턴 분석을 통해 한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인했다”고 밝혔다.
당무감사위에 따르면 전체 87.6%(1428건)가 단 2개의 인터넷주소(IP)에서 작성됐다. 한 IP는 5개 아이디를 이용해 1079건의 게시글을, 또 다른 IP는 5개 아이디를 활용해 349건의 게시글을 작성한 것으로 파악됐다. 당무감사위는 “여론 조작 정황이 확인됐다”며 “당원 게시판 운영정책을 심각하게 위반했으며 언론 보도 후 관련자들의 탈당과 게시글 대규모 삭제가 확인됐다”고 했다.
당무감사위는 본 조사 결과를 중앙윤리위원회에 송부하기로 했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
