포항 영일만항 국가에너지 복합기지 구축 추진
경북 포항 영일만항을 청정에너지 수출입과 생산·저장·공급 기능을 갖춘 국가에너지 거점으로 육성하기 위한 밑그림이 완성됐다.
포항시는 경북도와 30일 시청 중회의실에서 ‘국가에너지 복합기지 구축 기본구상’ 용역 최종보고회를 열고 영일만항을 미래형 에너지 항만으로 전환하기 위한 단계별 추진 전략을 제시했다.
이번 기본구상은 탄소중립 실현과 신재생에너지 확대 등 국가 에너지 전환 정책에 부응하고, 영일만항의 기능 고도화를 통해 새로운 성장동력을 확보하기 위해 마련됐다.
시는 올해 1월부터 12월까지 기본구상 수립 용역을 추진해 영일만항을 중심으로 한 청정에너지 복합기지 조성의 큰 틀을 마련했다.
단기적으로 해상풍력 지원 항만과 배후단지를 조성하고 수소·암모니아 도입 등 청정에너지 중심의 탄소중립 거점 항만을 구축한다는 계획이다.
이어 장기적으로는 석유·천연가스 등 에너지 자원 처리·공급을 위한 자원개발 거점 항만 조성을 단계적으로 추진할 계획이다.
시는 앞으로 전국 항만 기본계획 반영과 국가 재정사업, 공모사업 유치를 위해 관계부처와 지속적으로 협의하고, 민·관 협력을 강화해 사업의 완성도를 높여 나갈 방침이다.
김정표 포항시 일자리경제국장은 “영일만항 에너지 복합기지 구축은 포항이 동해안 에너지 공급망의 핵심 거점이자 국가에너지 전략을 실현하는 중심 도시로 도약하는 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.
