부산디지털자산거래소, 대학생 서포터즈 2기 출범
블록체인 도시 비전 시민 눈높이로 확산
전국 45개 대학 참여… 청년 플랫폼 확대
정책·기술 잇는 참여형 소통 채널 가동
부산디지털자산거래소(Bdan·비단)가 부산의 블록체인·디지털금융 도시 비전을 시민 눈높이로 확산하기 위한 대학생 참여형 플랫폼을 본격 가동했다. 단순 성격의 서포터스를 넘어, 청년층이 도시 전략을 이해하고 사회문제 해결까지 연결하는 실행 채널로 확장했다는 평가다.
부산디지털자산거래소는 30일 대학생 서포터스 ‘비욘드 부산(Beyond Busan)’ 2기 발대식을 열고 공식 활동을 시작했다고 밝혔다. 비욘드 부산은 부산의 블록체인·디지털금융 정책과 비전을 시민들에게 알리기 위해 운영되는 참여형 프로그램이다. 지난해 1기에 약 300명이 참여한 데 이어 올해는 700여명이 새롭게 합류해 누적 참여 인원이 약 1000명으로 늘었다.
특히 이번 2기에는 부산 지역 13개 대학과 부산 외 지역 32개 대학 등 전국 45개 대학 학생이 참여해 활동 범위를 전국 단위로 넓혔다. 부산의 블록체인 전략이 지역 내부를 넘어 외부 청년층과의 소통 채널로 확장됐다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다.
비욘드 부산 서포터스는 지난해 ‘부산 글로벌 허브도시 특별법’ 필요성을 알리는 캠페인을 통해 주목받았다. 올해는 ‘Target 2026 블록체인 시티 부산’ 비전을 중심으로, 블록체인과 디지털금융에 대한 시민 이해도를 높이는 활동에 집중한다. 단순 기술 설명에 그치지 않고, 일상과 지역 현안에 어떻게 적용되는지를 풀어내는 데 방점을 찍었다.
이날 발대식과 함께 진행된 공모전에는 관광·금융·항만·ESG 등 다양한 분야에서 600여개의 기획안이 접수됐다. 블록체인 기술을 사회문제 해결에 접목한 아이디어들이 다수 제시되며 높은 참여율을 기록했다. 대상은 ‘부산 빈집 문제 해결을 위한 블록체인 기반 도시 재생 방안’을 제안한 이유림 학생(경희대 경제학과)에게 돌아갔다.
서포터스들은 앞으로 디지털 소외계층을 대상으로 한 교육·캠페인 활동과 함께, 지역사회 현안을 기술로 해결하는 제안을 이어갈 계획이다. 단순 콘텐츠 생산을 넘어, 정책과 시민 사이의 간극을 줄이는 역할을 맡겠다는 구상이다.
전성민 부산디지털자산거래소 ESG경영실장은 “비욘드 부산은 대학생들이 도시 비전과 정책을 직접 이해하고 사회적 가치를 만들어가는 참여형 플랫폼”이라며 “시민과 청년이 함께 부산의 미래를 설계하는 구조를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
