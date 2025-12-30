개그맨 이진호·배우 신은경 포함…4대보험 상습체납자 1만3449명

개그맨 이진호, 배우 신은경. 연합뉴스·뉴시스

올해 4대 사회보험료 고액·상습체납자 1만3449명의 인적사항이 공개됐다. 개그맨 이진호, 배우 신은경 등도 체납자 명단에 포함됐다.