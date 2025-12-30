계명대 학생들 국제 e스포츠 공모전서 1등
대구 계명대학교는 스포츠마케팅학과 학생들이 부산시가 주최하고 국제 e스포츠연맹(IESF)이 주관한 ‘국제 e스포츠 아이디어 공모전’에서 1등을 수상했다고 30일 밝혔다.
이번 공모전은 부산의 관광 자원과 e스포츠 산업을 결합한 창의적인 아이디어를 발굴하기 위해 마련된 국제 대회로 총 8개국 38팀이 참여해 관광·콘텐츠·산업 융합 모델을 놓고 경쟁했다.
계명대 수상팀은 김규빈, 이유나, 최강이, 홍채린 등 스포츠마케팅학과 학생들로 구성됐으며 ‘EStory in Busan’이라는 e스포츠 관광 콘텐츠를 제안해 높은 평가를 받았다. 해당 아이디어는 벡스코, 해운대, 광안리, 국제시장 등 부산의 대표 공간을 e스포츠의 역사 흐름과 결합해 ‘시간여행형 체험 관광 콘텐츠’로 재구성한 점이 핵심이다.
김규빈(스포츠마케팅학과 4학년) 학생은 “공급자의 관점이 아니라 대중의 시선에서 콘텐츠를 바라보는 법을 배운 것이 이번 공모전의 가장 큰 수확이었다”며 “관광객이 공감하고 몰입할 수 있는 콘텐츠가 결국 경쟁력이 된다는 점을 실감했다”고 말했다.
한편 이번 공모전 1등 수상팀에게는 상금과 함께 국제e스포츠연맹 명의의 공식 수상 인증서가 수여됐으며 수상 아이디어는 향후 부산시와 IESF의 홍보 및 정책·사업 기획 자료로 활용될 예정이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
