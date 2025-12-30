순천시, 전국 시 단위 최초 ‘청년친화도시’ 지정…청년 삶의 질 향상 기대

청년위원 20% 의무 참여 청년 참여 시정 활성화



청년정책114 온라인 플랫폼 구축으로 소통 강화



노관규 시장 “미래와 정착 최우선 가치 두고 발전시킬 것”

정부서울청사에서 시 관계자들이 '순천시, 청년친화도시 지정'을 기념하며 촬영을 하고 있다(좌측 3번째 정광현 부시장) 순천시 제공

전남 순천시가 전국 시 단위 및 호남권 지방자치단체 중 최초로 ‘청년친화도시’로 지정됐다.



순천시는 이번 지정이 청년 참여 촉진과 역량 강화, 삶의 질 향상을 목표로 전국 228개 지방자치단체를 대상으로 한 평가 결과라고 30일 밝혔다.



청년친화도시 제도는 국무총리실 주관으로 2023년 9월 「청년기본법」에 근거가 마련된 이후 지난해에 이어 두 번째로 시행됐다.



순천시는 2023년 1월 전국 자치단체 중 가장 많은 21명의 인력을 갖춘 청년 전담 조직인 청년정책과를 신설하고, 2024년 7월에는 청년교육국을 신설했다.



또한 각종 위원회에 청년위원 20% 참여를 의무화하고, 청년정책협의체 및 청년센터 운영, 온라인통합플랫폼 ‘청년정책114’ 구축 등 청년의 온‧오프라인 시정참여 활성화 정책을 추진해 왔다.



순천만국가정원, 순천만습지, 오천그린광장 등 정원‧생태 자원과 함께 365일 24시간 아동청소년 의료체계인 달빛어린이병원(3곳) 구축, 지역심뇌혈관질환센터 유치 등으로 우수한 정주여건을 조성했다.



이러한 기반 위에 치유관광산업, 애니메이션‧웹툰 등 문화콘텐츠, 우주항공‧방산, 그린바이오 3대 경제축을 중심으로 지산학 협력의 지역교육혁신사업(RISE)을 추진하며 인재양성, 일자리 창출, 지역 정착으로 이어지는 선순환 정책 모델을 제시했다.



순천시는 청년친화도시 지정에 따라 향후 2년간 국비 5억원을 지원받고, 지방비 5억 원을 포함해 총 10억원 규모의 청년친화사업을 추진할 계획이다. 지정기간 5년 동안 중앙정부로부터 청년사업 컨설팅, 정책 자문, 교육 등 다양한 행‧재정적 지원도 받게 된다.



지난 15일 생태비즈니스센터 컨퍼런스홀에서 개최한 ‘2025년 순천청년 네트워킹 데이 및 청년공동체 활동 성과공유회’ 순천시 제공

노관규 순천시장은 “청년친화도시 지정은 청년과 함께 청년의 삶 전반을 고민해 온 시정 방향을 인정받은 것”이라며 “청년들이 순천에서 미래를 꿈꾸고 정착할 수 있도록 시정의 최우선 가치를 청년에 두고 전국을 선도하는 청년친화도시로 발전시키겠다”고 말했다.



청년친화도시 지정은 1차로 광역자치단체에서 서면평가 및 발표평가를 거친 후, 2차로 국무조정실에서 청년 9명, 전문가 6명으로 구성된 민간위원들이 현장실사 등 엄격한 심사를 통해 최종 선정했다.



순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



