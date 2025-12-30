진실 공방 계속…쿠팡 대표 “국정원이 피의자와 연락 요청”
쿠팡 대표 “국정원서 지시 명령”
배경훈 “쿠팡 자체 조사 결과 동의 못 해”
쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고 ‘자체 조사’를 두고 진실 공방이 계속되는 모양새다. 정부는 쿠팡이 협의 없이 자체 조사를 진행했다며 조사 결과를 신뢰할 수 없다고 주장하는 반면 쿠팡은 정부 지시에 따라 조사했다고 반박하고 있다.
해롤드 로저스 쿠팡 임시대표는 30일 국회에서 열린 쿠팡 연석 청문회에서 ‘국정원과 소통했냐’는 황정아 더불어민주당 의원의 질의에 “저희는 피의자와 연락하는 것을 원치 않았지만 여러 차례에 걸쳐서 그 기관(국가정보원)에서 피의자와 연락하기를 요청했다”고 답했다. 그러면서 “그 기관은 저희가 협력해야 한다고 말을 했고 한국 법에 따라서 사실 협조 요청은 구속력 있고 지시에 따라야 한다고 이해를 했다”고 덧붙였다. 이어 “지시 명령이었다”고 강조했다.
로저스 대표는 ‘국정원 누구와 소통했냐’는 질문에는 “지금 이름에 대한 정보는 없는데 해당하는 이름을 전달하겠다”고 했다. 해킹에 사용된 장비의 포렌식 결과에 대해 로저스 대표는 “정보기관이 복사본을 가지고 있고 원본은 경찰에 전달했다”며 “그 정보기관이 저희가 보유할 수 있도록 별도의 카피를 또 만드는 것을 허락했다”고 밝혔다.
다만 로저스 대표는 쿠팡 창업주의 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장의 개입 여부에 대해서는 선을 그었다. 그는 “지속적으로 협의했다”면서도 “결정은 쿠팡 한국에서 내렸다”고 강조했다.
한편 배경훈 과학기술정보통신부 장관 겸 부총리는 이날 청문회에서 “3000건에 불과하다는 쿠팡의 자체 조사 결과에 동의할 수 없다”고 말했다. 배 부총리는 “개인정보보호위원회와 경찰청, 민관합동조사단에서 3300만 건 이상의 이름과 이메일이 유출됐다는 사실이 확인됐다”며 “추가로 배송 주소록, 주문 내역 등도 유출된 것으로 보고 있으며 현재 수사가 진행 중”이라고 강조했다.
쿠팡은 지난 25일 개인정보 유출 사태 관련 자체 조사 결과를 발표했다. 쿠팡에 따르면 유출자가 저장한 정보는 3000개로 외부 유출이 발생하지 않았다. 쿠팡은 잠수부를 동원해 유출자가 하천에 폐기한 노트북 등을 확보했다고 밝혔다. 그러나 과기부는 쿠팡 발표 직후 “민관합동조사단에서 조사 중인 사항을 쿠팡이 일방적으로 대외에 알린 것에 대해 강력히 항의했다”며 “쿠팡이 주장하는 사항은 합동조사단에 의해 확인되지 않았다”고 입장을 냈다.
