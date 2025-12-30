새해엔 이렇게 바뀝니다…경남도, 달라지는 104개 시책 발표

결식 노인들에게 제공되는 나눔경로식당의 급식 단가를 3500원에서 4000원으로 인상해 식사 질을 높이고, 지원 대상도 3500명에서 4000명까지 늘린다.

경남도는 도민 삶의 질을 높이기 위해 '2026년 새해 달라지는 제도 및 시책' 104가지를 30일 발표했다.복지·보건 분야에서만 전체의 3분의 1이 넘는 38건의 시책을 발표해 복지 사각지대 해소와 두터운 사회안전망 구축에 대한 의지를 드러냈다.먼저 60세 은퇴 후 국민연금 수령 전까지 발생하는 소득 공백기를 해소하기 위해 경남도민연금 계좌에 연간 납입한 금액을 기준으로 8만 원당 2만 원을 지원해주는 '경남 도민연금'을 본격 시행한다.나라에 대한 헌신에 보답한다는 취지로 참전명예수당도 인상한다. 6.25 참전유공자는 월 12만 원에서 15만 원으로, 80세 미만 월남 참전유공자는 월 10만 원에서 12만 원으로 인상해 명예로운 노후를 지원한다.정보 부족으로 복지 서비스를 못 받는 사례가 발생하지 않도록 생성형 AI 기반 통합복지플랫폼을 구축한다. 이 플랫폼은 생성형 AI를 통해 가구 특성과 상황을 분석한 뒤 본인에게 꼭 필요한 복지정보를 실시간 안내하는 지능형 맞춤 서비스를 제공한다.이와 함께 어복버스(비대면 섬 닥터)를 통해 섬주민에게 원격진료를 제공하고, 거동이 불편한 장기요양 수급자 가정에 전문 의료진 등이 직접 방문하는 '집으로 온 재택의료 서비스'를 시행한다.여기에 갑작스러운 위기 상황으로 생계가 어려운 도민을 위해 현장 밀착형 복지를 추진한다. 거주불명등록자, 미등록이주민, 신용불량자 등에게 긴급 식품과 생필품(5개 품목 내외)을 즉석에서 제공하는 '경남푸드 그냥드림' 사업을 새로 시작한다.경남도는 경남도민연금, 생성형 AI기반 통합복지플랫폼 등을 포함해 새해 달라지는 104가지 사업 준비를 모두 마치고, 도민이 일상에서 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 펼쳐 나갈 방침이다.창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr