울진군, KTX 시대 본격 개막…30일 첫 운행
경북 울진군이 동해선 KTX 개통과 함께 본격적인 ‘KTX 시대’를 열었다.
울진군은 30일 동해선 KTX 울진역 첫 운행을 맞아 철도 이용객 환영 행사를 열고 관광도시 울진의 새로운 도약을 대내외에 알렸다.
이번 행사는 동해선 철도 개통을 계기로 울진의 접근성을 높이고 지역 관광·경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.
울진역은 지난 1월 동해선 전 구간 개통으로 여객 영업을 시작한 데 이어, 이날부터 하루 왕복 3회 KTX-이음 열차가 투입되면서 수도권·부산권·강원권과의 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다.
이날 울진군과 코레일 강원본부는 울진역에 도착한 KTX-이음 첫 예매 고객에게 꽃다발과 기념품을 전달하고, 역 광장에서 약 20분간 환영공연을 진행하는 등 방문객들을 맞이했다.
특히 KTX-이음 751·752 열차 첫 예매 고객을 대상으로 특별 환영 프로그램을 운영해 울진을 찾은 이용객들에게 깊은 첫인상을 남겼다.
울진역에 도착한 승객들에게는 울진군 대표 특산품을 증정하고 역사 내부에는 KTX 포토존을 설치해 방문객이 울진역과 동해선 KTX 시대 개막의 순간을 사진으로 남길 수 있도록 했다.
군은 그동안 동해선 KTX 개통에 따라 동대구역·부전역 등 주요 거점역에서 홍보부스를 운영하는 등 적극적인 마케팅을 펼쳐왔다. 앞으로 철도 연계 관광 상품을 지속적으로 확대할 계획이다.
울진군 관계자는 “향후 해양·산림·온천 등 풍부한 관광자원을 KTX와 연계해 울진을 동해안 대표 철도관광 거점도시로 거듭날 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.
