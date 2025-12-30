천안·아산 강소연구개발특구 면적 확대
충남도는 30일 ‘천안·아산 강소연구개발특구’ 면적 확대 내용을 담은 지정 일부 개정이 과학기술정보통신부에 의해 고시됐다고 밝혔다.
이에 따라 특구 면적은 기존 1.32㎢에서 1.77㎢로 확대되며, 천안 불당동·풍세면과 아산 배방읍·탕정면 일원에 아산 음봉면 일원이 새로 포함됐다.
확대된 특구에서 기술 핵심 기관(한국자동차연구원) 중심의 연구개발(R&D) 기능 강화, 기술 이전·사업화 촉진을 위한 기업 입주 공간 확충, 벤터·스타트업 기업 성장 기반 조성 및 지원사업 등을 추진할 예정이다.
확장 지역 중 아산은 창업기업 입주 등 스타트업을 위한 용도로, 천안은 성장 단계에 돌입한 창업기업을 위한 생산시설 확충 등 스케일업 용도로 활용할 계획이다.
특구 확대를 통해 5년간 연구소기업과 창업기업 150개 설립, 입주기업 매출 9980억원 창출이 전망된다.
도 관계자는 “강소연구개발특구 면적 확대는 단순한 공간 확장이 아니라 벤처·창업 육성 생태계를 한 단계 도약시키는 중요한 전환점”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사