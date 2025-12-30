부산시, 이전 전력반도체 기업에 필드캠퍼스 구축

민간기업 내 전국 첫 상설 캠퍼스

산업 현장을 교육·연구 거점으로

동의대 운영·지역대학 공동 참여

9월 17일 기장군 아이큐랩 전력반도체 생산공장 준공식 모습. 해당 공장 내에 부산형 라이즈 전력반도체산업 필드캠퍼스가 조성돼 산학협력 거점으로 활용될 예정이다. /부산시 제공

부산으로 이전한 전력반도체 기업 안에 대학 캠퍼스가 들어섰다. 산업 현장을 교실로 삼는 ‘부산형 산학협력’이 본격 가동된다.



부산시는 30일 기장군 장안읍에 있는 아이큐랩 본사에서 ‘부산형 라이즈(RISE) 전력반도체산업 필드캠퍼스’ 개소식을 열고, 민간기업 내 상설 캠퍼스를 기반으로 한 산학협력 모델을 공식 출범시켰다.



이번 필드캠퍼스는 부산으로 이전한 전력반도체 기업의 본사 공간을 교육·실습·연구 거점으로 활용하는 전국 첫 사례다. 아이큐랩은 본사 5층 전체(약 660㎡ 규모)를 지역 대학에 무상 제공하고, 반도체 공정 이해와 실습을 할 수 있는 클린룸 시설도 학생들이 활용할 수 있도록 개방했다.



운영은 동의대학교가 주관한다. 부산라이즈혁신원과 부산테크노파크(전력반도체센터), 지역 대학 20개교가 협력 기관으로 참여해 필드캠퍼스를 공동 활용한다. 대학이 운영을 맡고 기업은 공간과 현장을 제공하는 ‘개방형 산학협력(Open-UIC)’ 구조로, 기존 대학과 기업 간 1대1 협력 방식에서 벗어난 것이 특징이다.



필드캠퍼스는 내년 1월부터 반도체 관련 학과 학생들의 교육·실습 공간은 물론 재직자 교육, 산학 공동연구, 네트워킹 거점으로 상시 운영된다. 시는 이를 통해 산업 수요에 맞춘 인재 양성과 기술 혁신, 산학연 협력을 동시에 추진한다는 계획이다.



부산은 아이큐랩의 이전을 계기로 전력반도체 소재·부품·장비 특화단지를 기반으로 8인치 탄화규소(SiC) 웨이퍼 양산과 전력모듈 후공정 기술을 확보했다. 시는 이번 필드캠퍼스 출범을 통해 제조·생산을 넘어 실증·검증·사업화로 이어지는 전력반도체 산업 전진기지로 도약한다는 구상이다.



아이큐랩은 부산 이전과 함께 올해 10명을 신규 채용한 데 이어 내년 상반기 중 30명을 추가 채용할 예정이다. 시는 필드캠퍼스를 통해 기업 이전과 지역 인재 양성, 취업과 정주로 이어지는 선순환 구조가 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.



성희엽 부산시 미래혁신부시장은 “민간기업 내 상설 캠퍼스를 기반으로 한 부산형 라이즈 개방형 산학협력 모델은 대학과 산업이 함께 성장하는 선도 사례”라며 “부산을 넘어 K-반도체 산업을 이끌 핵심 인재 양성과 기술 국산화의 전초기지가 될 것”이라고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 872 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산으로 이전한 전력반도체 기업 안에 대학 캠퍼스가 들어섰다. 산업 현장을 교실로 삼는 ‘부산형 산학협력’이 본격 가동된다.부산시는 30일 기장군 장안읍에 있는 아이큐랩 본사에서 ‘부산형 라이즈(RISE) 전력반도체산업 필드캠퍼스’ 개소식을 열고, 민간기업 내 상설 캠퍼스를 기반으로 한 산학협력 모델을 공식 출범시켰다.이번 필드캠퍼스는 부산으로 이전한 전력반도체 기업의 본사 공간을 교육·실습·연구 거점으로 활용하는 전국 첫 사례다. 아이큐랩은 본사 5층 전체(약 660㎡ 규모)를 지역 대학에 무상 제공하고, 반도체 공정 이해와 실습을 할 수 있는 클린룸 시설도 학생들이 활용할 수 있도록 개방했다.운영은 동의대학교가 주관한다. 부산라이즈혁신원과 부산테크노파크(전력반도체센터), 지역 대학 20개교가 협력 기관으로 참여해 필드캠퍼스를 공동 활용한다. 대학이 운영을 맡고 기업은 공간과 현장을 제공하는 ‘개방형 산학협력(Open-UIC)’ 구조로, 기존 대학과 기업 간 1대1 협력 방식에서 벗어난 것이 특징이다.필드캠퍼스는 내년 1월부터 반도체 관련 학과 학생들의 교육·실습 공간은 물론 재직자 교육, 산학 공동연구, 네트워킹 거점으로 상시 운영된다. 시는 이를 통해 산업 수요에 맞춘 인재 양성과 기술 혁신, 산학연 협력을 동시에 추진한다는 계획이다.부산은 아이큐랩의 이전을 계기로 전력반도체 소재·부품·장비 특화단지를 기반으로 8인치 탄화규소(SiC) 웨이퍼 양산과 전력모듈 후공정 기술을 확보했다. 시는 이번 필드캠퍼스 출범을 통해 제조·생산을 넘어 실증·검증·사업화로 이어지는 전력반도체 산업 전진기지로 도약한다는 구상이다.아이큐랩은 부산 이전과 함께 올해 10명을 신규 채용한 데 이어 내년 상반기 중 30명을 추가 채용할 예정이다. 시는 필드캠퍼스를 통해 기업 이전과 지역 인재 양성, 취업과 정주로 이어지는 선순환 구조가 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.성희엽 부산시 미래혁신부시장은 “민간기업 내 상설 캠퍼스를 기반으로 한 부산형 라이즈 개방형 산학협력 모델은 대학과 산업이 함께 성장하는 선도 사례”라며 “부산을 넘어 K-반도체 산업을 이끌 핵심 인재 양성과 기술 국산화의 전초기지가 될 것”이라고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지