새해 첫 아침은 호미곶에서…호미곶한민족 해맞이축전 개최
경북 포항문화재단은 31일부터 2026년 1월 1일까지 포항 호미곶 해맞이광장에서 ‘제28회 호미곶한민족 해맞이축전’을 개최한다고 밝혔다.
올해 축전은 ‘상생의 빛, 함께 빚는 아름다움’을 슬로건으로 정하고 다채로운 체험·공연 프로그램을 선보인다.
축전은 31일 오후 2시 시작해, 밤 11시 20분 차잔밴드의 공연으로 문을 연다.
이어 올해 처음으로 호미곶 등대를 활용한 미디어파사드 ‘빛의 시원’이 펼쳐진다. 호미곶 등대는 120여 년의 역사를 간직한 세계등대유산으로, 국가유산으로의 가치를 지닌 상징적 장소인 만큼 이번 연출의 의미가 크다.
또 새해를 알리는 카운트다운과 불꽃놀이, 지역 전통 민속놀이인 ‘월월이청청-호마의 춤’이 대동한마당 형식으로 펼쳐지며 모두가 하나 되어 2026년의 첫 순간을 맞이한다.
심야 시간 방문객을 위한 배려와 즐길 거리가 가득하다. 쉼터 부스에서는 보이는 라디오, 호미영화제, 운세로 여는 2026, 새해 굿즈 만들기 등 전 세대가 참여할 수 있는 프로그램이 운영된다.
특히 호미곶 로컬농업문화관에서는 포항의 지역성을 담은 ‘호미곶간 팝업스토어’가 열린다. 지역 농수산물, 수공예품, 로컬 브랜드 굿즈 등 포항만의 색깔이 담긴 상품을 선보여 축제의 감동이 일상으로 이어지도록 기획했다.
새해 떡국 나눔과 푸드트럭, 포토존 등 상시 프로그램도 축제 분위기를 한층 고조시킬 예정이다.
1월 1일 일출 직전인 오전 6시 50분부터는 호미곶의 상징적 의미를 담은 ‘호미곶 범굿, 어~흥(興)한민국’ 공연이 펼쳐진다.
해맞이 직전에는 주제 샌드아트 퍼포먼스와 2026년 사자성어 발표가 진행되며, 떠오르는 해를 배경으로 펼쳐지는 줄타기 공연 ‘2026, 새해를 딛다’가 이어지며 동해안의 새해를 맞이하게 된다.
포항문화재단 관계자는 “이번 축전은 공연, 체험, 쉼과 나눔이 유기적으로 얽힌 하나의 ‘상생의 풍경’이 될 것”이라며, “각자의 빛이 연결돼 더 큰 아름다움을 만들어내는 호미곶에서 2026년의 첫 아침을 함께 맞이하시길 바란다”고 말했다.
