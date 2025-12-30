동해시 관광 인센티브 확대…개별 관광까지 지원 넓혀
강원도 동해시가 변화하는 관광 트렌드에 발맞춰 관광 인센티브를 확대한다.
시는 내년 1월 1일부터 단체 관광객 유치 인센티브 지원사업을 본격적으로 시행한다. 동해지역 주요 관광지와 음식점 등을 이용하는 단체 관광객에게 실질적인 혜택을 제공하기 위한 것이다.
관내 주요 관광지와 음식점 등을 이용하는 단체 관광객에게 버스 이용 대수를 기준으로 인센티브를 지원한다. 버스 1대당 20명 이상 탑승 시 지원 대상이다. 지원 금액은 당일 관광의 경우 버스 1대당 20만원, 숙박 관광의 경우 버스 1대당 40만원이다.
내년 상반기부터 소규모 관광객까지 지원 대상을 확대한다. 올해 시범 시행한 개별 관광객 지원사업인 ‘별빛동행기행’을 개선해 시행하는 것이다. 당초 현금으로 지급하던 것을 지역 전용카드에 충전하는 방식으로 바뀐다.
동해를 방문하는 1인 여행족, 가족, 연인 등 1인부터 10인 이하 소규모 단위의 관광객이 대상이다.
동해 유료 관광지와 무료 관광지 각 1곳을 방문하고 지역 식당을 이용하면 당일여행은 1인당 1만원을 지급하고 1박 이상 동해시 내에서 숙박할 경우는 1인당 2만원을 지급할 예정이다.
시는 지역 전용카드 연계 인센티브를 통해 관광객의 지역 내 소비를 촉진하고 재방문을 유도함으로써 지속적인 관광객 유입과 지역경제 활성화 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.
이진화 관광과장은 30일 “최근 관광 수요 증가와 함께 동해시를 찾는 관광객이 꾸준히 늘고 있다”며 “더 많은 단체 관광객이 동해를 방문해 다양한 관광자원을 체험할 수 있도록 관광 경쟁력을 지속해서 강화하겠다”고 말했다.
동해=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
