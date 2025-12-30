시사 전체기사

NHN·와플렛·마크노바, AI 기반 돌봄 서비스 MOU 체결

입력:2025-12-30 13:32
NHN 제공

NHN이 자사의 시니어케어 전문 법인 와플랫, AI 케어 서비스 전문 기업 마크노바와 ‘AI 기반 스마트홈 돌봄 서비스 구축 및 운영’을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

고령자의 생활 공간에 AI 기술을 적용한 ‘AI 스마트홈 돌봄’ 환경 구축이 이번 협약의 골자다. 이를 위해 3사는 29일 경기도 판교 NHN 사옥에서 협약식을 진행하고 ▲NHN의 AI 인프라 ▲와플랫의 스마트폰 기반 통합 돌봄 플랫폼 서비스 ▲마크노바의 케어 전용 디바이스 기술력 및 돌봄 사업 노하우를 결집, 협력하기로 했다.

이번 협약을 계기로 3사는 주거 공간에 최적화된 지능형 돌봄 모델을 고도화하고 이를 지자체 등 공공 영역에서 활용 가능한 표준 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr

