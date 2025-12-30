영진전문대 학생들 일본 ‘메가벤처’ 취업 성과
대구 영진전문대학교는 글로벌시스템융합과 학생들이 일본 인공지능·정보통신(AI·IT) 분야에서 급부상 중인 ‘메가벤처’ 기업 취업 성과를 거두며 일본 취업의 새로운 모델을 제시했다고 30일 밝혔다.
글로벌시스템융합과는 AI·소프트웨어 전문 인재를 양성해 일본 취업까지 연계하는 것을 목표로 2024년 신설된 3년제 학과다. 개설 2년 만에 일본 도쿄 소재 메가벤처 기업 조기 합격자 2명을 배출했다.
이번에 조기 합격한 학생들은 2027년 2월 졸업 예정인 2학년 재학생들로 졸업 1년을 앞두고 일본 기업의 ‘입도선매’를 받았다. 김규민 학생(23)은 일본 도쿄 소재 ‘SaaS(소프트웨어를 설치하지 않고, 인터넷을 통해 바로 사용하는 서비스 형태)’ 전문 기업 ‘freee’에 합격해 소프트웨어 개발 직무로 근무할 예정이다. 김민정 학생(26)은 일본 AI 기업 ‘Ex-Wizard’ ‘freee’에 동시 합격하며 AI 소프트웨어 개발자로의 커리어를 확정 지었다.
메가벤처는 벤처기업으로 출발해 대기업에 준하는 규모와 영향력을 갖춘 기업으로 성과 중심 문화와 최신 기술 환경을 바탕으로 일본 IT·AI 취업 시장에서 주목받고 있다.
김민정 학생은 과거 프로 농구 선수로 활동하다 부상으로 은퇴한 후 일본 생활을 한 경험을 바탕으로 글로벌시스템융합과에 진학했다. 전공 경험이 없는 상태에서 출발했지만 여름방학 동안 일본 현지 기업에서 1개월간 인턴십을 수행하며 실무 역량을 빠르게 끌어올렸고 이를 토대로 최종 합격의 결실을 맺었다.
김규민 학생 역시 일본 AI 기업 취업을 목표로 프로젝트 수업과 캡스톤디자인을 통해 실무 경험을 쌓았다. 2학년 1학기 일본 메가벤처 여름 인턴십에 도전해 복수 기업에 합격했으며 인턴십 성과를 인정받아 취업에 성공했다.
정영철 글로벌시스템융합과 학과장은 “일본 메가벤처 취업의 핵심은 인턴십”이라며 “기술 역량과 채용 흐름을 동시에 읽을 수 있도록 교육과정을 운영하고 있다”고 말했다.
한편 영진전문대는 전국 모든 대학(2·4년제 포함) 가운데 해외취업 전국 1위를 기록했으며 최근 9년간 866명의 글로벌 취업자를 배출했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
