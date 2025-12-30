시사 전체기사

등심 단면적 171㎠… 제주도 최고 기록 한우 출하

입력:2025-12-30 13:29
제주축산농협 축산물공판장에 제주도 역대 최고 등심 단면적을 기록한 한우 거세우가 출하됐다.

축산물품질평가원 제주지원에 따르면 제주시 한림읍 한우 농가가 지난 24일 출하한 29개월령 한우 거세우의 등심단면적은 171㎠로, 전국 평균(100㎠)보다 71㎠나 커 제주도 최고 기록을 갱신했다.

이 개체는 도축 후 무게가 525㎏, 근내지방도 9, 등지방 두께 5㎜, 육량지수 66.91로 매우 우수한 성적을 보였다.

근내지방도는 근육 속에 지방이 얼마나 고르게 분포되어 있는지를 나타내는 지표(마블링)로, 9는 가장 높은 단계다. 육량지수는 소를 도축했을 때 얻을 수 있는 살코기 비율로, 수치가 높을수록 경제성이 크다. 67.2 이상이 A등급에 해당한다.

이는 올해 한우능력평가대회에서 대상을 수상한 개체와 비교해도 손색이 없을 정도다. 대상 개체는 도체중 553㎏, 근내지방도 9, 등지방두께 10㎜, 등심단면적 154㎠를 나타냈다.

지난 24일 제주시 한림읍 농가에서 출하된 29개월령 한우 거세우의 도축 후 모습. 제주축협 제공

축협은 해당 농가가 체계적인 농협 사료 공급으로 철저히 사양관리를 한 덕분에 우수한 성적을 낼 수 있었다고 평가했다.

이 농가는 올해 거세우 한우 42두를 출하했으며, 평균 도축 개월령이 29.5개월로 전국 평균 31.6개월령보다 약 2개월 빨리 출하하는 성적을 거뒀다.

천창수 제주축산농협 조합장은 “이 농가는 제주축산농협의 제주 한우 브랜드 ‘보들결’ 참여농가이자 농협중앙회 한우암소검정 시범사업 참여농가로, 제주 한우 개량의 중심축 역할을 하고 있다”고 말했다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

