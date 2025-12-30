등심 단면적 171㎠… 제주도 최고 기록 한우 출하
제주축산농협 축산물공판장에 제주도 역대 최고 등심 단면적을 기록한 한우 거세우가 출하됐다.
축산물품질평가원 제주지원에 따르면 제주시 한림읍 한우 농가가 지난 24일 출하한 29개월령 한우 거세우의 등심단면적은 171㎠로, 전국 평균(100㎠)보다 71㎠나 커 제주도 최고 기록을 갱신했다.
이 개체는 도축 후 무게가 525㎏, 근내지방도 9, 등지방 두께 5㎜, 육량지수 66.91로 매우 우수한 성적을 보였다.
근내지방도는 근육 속에 지방이 얼마나 고르게 분포되어 있는지를 나타내는 지표(마블링)로, 9는 가장 높은 단계다. 육량지수는 소를 도축했을 때 얻을 수 있는 살코기 비율로, 수치가 높을수록 경제성이 크다. 67.2 이상이 A등급에 해당한다.
이는 올해 한우능력평가대회에서 대상을 수상한 개체와 비교해도 손색이 없을 정도다. 대상 개체는 도체중 553㎏, 근내지방도 9, 등지방두께 10㎜, 등심단면적 154㎠를 나타냈다.
축협은 해당 농가가 체계적인 농협 사료 공급으로 철저히 사양관리를 한 덕분에 우수한 성적을 낼 수 있었다고 평가했다.
이 농가는 올해 거세우 한우 42두를 출하했으며, 평균 도축 개월령이 29.5개월로 전국 평균 31.6개월령보다 약 2개월 빨리 출하하는 성적을 거뒀다.
천창수 제주축산농협 조합장은 “이 농가는 제주축산농협의 제주 한우 브랜드 ‘보들결’ 참여농가이자 농협중앙회 한우암소검정 시범사업 참여농가로, 제주 한우 개량의 중심축 역할을 하고 있다”고 말했다.
