울산 산업 현장 큰손 된 외국인 근로자들
울산의 산업 현장에 투입되는 외국인 근로자가 지속적으로 늘고 있다.
울산시는 다문화가구·외국인 통계 분석 결과, 작년 기준 울산에 거주하는 외국인이 3만 5193명으로 전년 대비 3523명(11.1%) 증가했다고 30일 밝혔다.
이는 시 전체 인구(110만 6895명)의 3.2%를 차지하고 있다.
성별로 보면 남성 외국인이 2만 3713명(67.4%), 여성 외국인이 1만 1480명(32.6%)이다.
작년 울산의 고용허가제(E-9) 외국인 근로자는 6510명으로 전년 대비 1434명(28.3%) 증가했다. 2020년 2988명과 비교하면 2배 이상 증가한 수치다.
연령별로는 30대가 1만 1940명(33.9%)으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 이어 20대 7509명(21.3%), 40대 6341명(18.0%), 9세 이하 880명(2.5%) 순이다. 이들의 평균 연령은 38.2세로 전년 38.7세에 비해 0.5세 감소했다.
국적별로는 스리랑카 출신 근로자가 1119명으로 전체의 17.2%를 차지하며 가장 많았다. 이어 캄보디아 825명(12.7%), 필리핀 797명(12.2%), 베트남 730명(11.2%) 순으로 뒤를 이었다.
제조업 근로자는 6172명으로 전체의 94.8%를 차지했다. 이어 어업 219명(3.4%), 농축산업 64명(1.0%), 건설업 53명(0.8%) 순으로 조사됐다.
울산시는 다문화 가구와 외국인의 증가세에 따라 내년 상반기에 외국인근로자지원센터를 설치해 맞춤형 교육·상담 서비스를 제공할 계획이다.
또 지역 상생형 경제·문화·관광 서비스를 개발하기 위한 협력 네트워크를 구축해 외국인 근로자의 지역 사회 적응과 지역 경제 활성화를 도모할 방침이다.
이와 함께 조선업 외국인 근로자 편의를 위해 HD현대중공업이 있는 동구에 울산출입국·외국인사무소 출장소 설치를 건의할 예정이다.
시 관계자는 “울산은 제조업 중심 산업 구조와 인구 감소 흐름 속에서 외국인 인구가 지역 노동시장과 공동체 유지에 중요한 역할을 하고 있다”며 “다양한 국적과 배경을 가진 외국인의 안정적 정착과 상호 문화 이해 확대를 위한 정책적 지원이 더 필요할 것으로 전망된다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
