금산군, 올해 마음안심버스로 6700여명 정신건강 상담
충남 금산군은 올해 마음안심버스를 통해 6700여명의 군민 마음건강을 살폈다고 30일 밝혔다.
군은 2022년부터 관광지, 행사장, 학교, 직장 등에서 정신건강 상담과 검사를 제공해 지역 주민의 마음건강 증진과 자살 예방에 기여하고 있다.
올해는 부농공단지, 요양병원, 예비군 중대 등을 대상으로 총 144회의 검사와 상담을 진행했다.
또 마음정류장을 운영해 옴니핏 스트레스·자율신경계 검사와 우울감 선별검사 등을 제공했다.
검사 결과에 따라 고위험군은 금산군정신건강복지센터 등록을 추진하고 병의원 연계, 집중관리 등 맞춤형 서비스도 제공했다.
군 관계자는 “앞으로 미방문 지역을 확대하고 고정형 이동상담을 운영하는 등 서비스를 확대하겠다”고 말했다.
금산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사