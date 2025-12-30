미국 20대 43% “뉴스는 틱톡으로”…유튜브·인스타 제쳤다

틱톡 로고. 연합뉴스

미국 20대가 주로 뉴스를 보는 창구는 숏폼 영상 플랫폼 ‘틱톡’인 것으로 나타났다.

응답자의 76%가 SNS에서 뉴스를 접하는 것으로 나타나 언론사 홈페이지(60%)나 이메일 뉴스레터(28%) 등을 압도했다.