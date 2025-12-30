미국 20대 43% “뉴스는 틱톡으로”…유튜브·인스타 제쳤다
미국 20대가 주로 뉴스를 보는 창구는 숏폼 영상 플랫폼 ‘틱톡’인 것으로 나타났다.
29일(현지시간) 미국 경제전문매체 비즈니스인사이더에 따르면 미국 여론조사기관 퓨리서치센터가 미국 18~29세의 주요 뉴스 소비 플랫폼을 조사한 결과 틱톡에서 정기적으로 뉴스를 본다고 답한 비율이 43%로 가장 높았다.
틱톡으로 뉴스를 본다고 응답한 비율은 2023년 32%에 불과했으나 지난해 39%로 증가했고 올해 추가로 늘었다.
지난해 40%로 공동 1위를 차지했던 유튜브와 인스타그램은 올해 틱톡에 밀려 각각 공동 2위와 4위로 내려앉았다.
페이스북은 지난해 38%에서 올해 41%로 약진했으나 순위는 공동 2위에 머물렀다.
일론 머스크가 인수한 엑스(X·옛 트위터)를 통해 뉴스를 본다는 응답은 21%에 그쳤고, 레딧도 18%에 불과했다.
특히 조사 대상자들인 18~29세는 주로 이들 사회관계망서비스(SNS)를 통해 뉴스를 접한다고 답했다. 응답자의 76%가 SNS에서 뉴스를 접하는 것으로 나타나 언론사 홈페이지(60%)나 이메일 뉴스레터(28%) 등을 압도했다.
또 응답자의 50%는 SNS를 뉴스 출처로 신뢰한다고 답했는데, 이는 전국단위 언론사에 대한 신뢰도 51%와 거의 유사한 수준이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
