수출 및 산업 체질개선에 집중…경남도 중소기업육성자금 지원
자동차·철강 및 알루미늄 자금과 스마트AI·AX 자금 신설 등 1조1000억원 지원
경남도는 중소기업 경영지원을 위해 ‘2026년 중소기업 육성자금 지원계획’을 확정하고 본격적으로 지원한다고 30일 밝혔다.
올해 도 중소기업육성자금 지원의 핵심은 글로벌 보호무역주의에 따른 관세 장벽 대응과 디지털 전환(AX) 고도화다. 도는 수출 기업 경쟁력을 높이고 신성장 산업으로의 체질 개선을 위해 정책 자금을 집중적으로 투입한다.
‘자동차·철강·알루미늄 산업 육성자금’으로 설비 투자와 기술 개발을 지원해 글로벌 시장 지배력을 강화한다. 특히 ‘스마트AI혁신·AX전환’ 및 ‘신성장 혁신기업’ 육성 자금을 신설해 도내 제조업의 미래형 산업 전환을 뒷받침한다.
또 고부가가치 창출군인 지식문화서비스산업과 청년창업·벤처기업에 대한 지원 규모를 확대해 창업 생태계를 활성화한다.
올해부터는 특별자금 평가제가 시행된다. 기존 선착순 접수 지원에서 벗어나 자금 목적에 따라 실적과 역량 기반 지표를 통해 성장 잠재력이 우수한 혁신 기업들이 자금 지원을 받을 수 있도록 할 예정이다.
내년 1분기 일반자금 신청은 다음달 20∼22일까지 3일간 진행된다. 자금 신청을 원하는 기업은 해당 기간 내에 경상남도 중소기업육성자금 누리집을 통해 온라인 접수할 수 있다. 평가제가 첫 도입되는 특별자금의 경우 시스템 안정화 기간을 거쳐 다음달 말 추가 공고할 예정이다.
자세한 내용은 경상남도 누리집 ’고시공고’와 중소기업육성자금지원 누리집 ‘공지사항’에서 확인할 수 있다. 전화문의는 경상남도 경제기업과 또는 경상남도 투자경제진흥원으로 하면 된다.
우명희 경남도 경제기업과장은 “이번 정책은 미국 관세 강화 등 대외 불확실성에 직면한 수출기업들을 지원하고, AI 전환(AX)과 탄소중립이라는 거대한 산업 변화에 발 빠르게 적응할 수 있도록 돕는 마중물이 될 것”이라며 “새로 도입된 평가제를 내실있게 운영해 꼭 필요한 곳에 자금이 지원되도록 하겠다”고 밝혔다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사