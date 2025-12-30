‘팀 4승’ 두산건설 We’ve 골프단, 2026시즌 ‘명문 구단’ 굳히기 나서
‘차세대 장타 퀸’ 이세영 영입으로 8인 완전체 구축
총 7명으로 구성된 두산건설 We've 골프단이 올 시즌 4승을 합작하며 최고의 한 해를 보냈다.
올 시즌 위너스 써클 멤버에 가입한 선수는 지난 7월 롯데오픈에서 창단 첫 승을 신고한 박혜준(22), BC카드·한경 레이디스컵과 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서 2승을 거둔 김민솔(19), 상상인·한경 와우넷 오픈에서 데뷔 이후 첫 승을 거둔 이율린(23)이다.
여기에 비록 우승은 없었지만 한 차례 준우승 포함해 ‘톱10’ 입상이 10차례나 된 임희정(25)까지 올 시즌 두산건설 We've 골프단은 2023년 창단 이래 최고의 활약을 펼쳤다.
이러한 성과의 배경에는 선수의 가능성에 투자하고 의리있게 기다려 온 두산건설의 선수 육성 철학이 있다.
골프단은 창단 2년간 우승 성과가 없었음에도 기존 선수 5명(임희정·유현주·유효주·박결·김민솔) 전원과 재계약을 체결했고, 박혜준과 이율린을 추가 영입하는 결단을 내렸다.
두산건설 We’ve 골프단은 경기장 밖에서도 KLPGA 팬덤 문화를 선도했다. 한정판 사인북에 20명 이상 선수 사인을 받아 인증하는 ‘사인북 챌린지’, 선수 디자인 티셔츠를 활용한 ‘웨어앤쉐어 이벤트’ 등 다양한 팬 참여 프로그램을 운영했다. 공식 인스타그램을 통한 적극적인 소통과 오프라인 팬 미팅도 이어가며 최근 국내 골프단 최초로 팔로워 2만 명을 돌파했다.
KLPGA가 발표한 2026시즌 홍보모델 12명 중 두산건설 소속 5명(임희정, 이율린, 박혜준, 김민솔, 박결)이 선정됐다. 온라인 팬 투표에서 임희정 1위를 비롯해 상위 6명 중 5명이 두산건설 소속이었다.
2026 시즌을 앞두고 두산건설은 차세대 유망주 이세영(19)을 영입했다. KLPGA 시드 순위전 4위로 정규투어 풀시드를 획득한 이세영은 평균 240m의 장타를 자랑하는 '차세대 장타 퀸'이다. 이세영의 영입으로 골프단은 8인 체제로 2026시즌을 맞이한다.
오세욱 두산건설 골프단 단장은 “2025년은 창단 3년 만에 성적과 인기 양면에서 명문 구단의 기틀을 다져나간 뜻 깊은 한해였다”며 “2026 시즌은 더욱 강력해진 전력으로 구단 순위 상승과, 더 많은 우승을 목표로 달리겠다”고 밝혔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
