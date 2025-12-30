‘팀 4승’ 두산건설 We’ve 골프단, 2026시즌 ‘명문 구단’ 굳히기 나서

‘차세대 장타 퀸’ 이세영 영입으로 8인 완전체 구축

KLPGA 팬덤 문화를 선도하고 있는 두산건설 We’ve 골프단. 두산건설

두산건설 We’ve 골프단의 새로운 식구가 된 이세영. 두산건설

7월 롯데오픈에서 창단 첫 승을 신고한 박혜준(22), BC카드·한경 레이디스컵과 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서 2승을 거둔 김민솔(19),

두산건설 We’ve 골프단은 경기장 밖에서도 KLPGA 팬덤 문화를 선도했다. 한정판 사인북에 20명 이상 선수 사인을 받아 인증하는 ‘사인북 챌린지’, 선수 디자인 티셔츠를 활용한 ‘웨어앤쉐어 이벤트’ 등 다양한 팬 참여 프로그램을 운영했다. 공식 인스타그램을 통한 적극적인 소통과 오프라인 팬 미팅도 이어가며 최근 국내 골프단 최초로 팔로워 2만 명을 돌파했다.

오세욱 두산건설 골프단 단장은 “2025년은 창단 3년 만에 성적과 인기 양면에서 명문 구단의 기틀을 다져나간 뜻 깊은 한해였다”며 “2026 시즌은 더욱 강력해진 전력으로 구단 순위 상승과, 더 많은 우승을 목표로 달리겠다”고 밝혔다.