인천 판자촌 등 에너지 소외계층에 난방비 추가 지원
인천 남동구 판자촌에서 벌어지고 있는 힘겨운 겨울나기 소식에 정부가 에너지 소외계층 20만 가구를 대상으로 난방비를 추가 지원한다.
30일 기후에너지환경부 등에 따르면 정부는 에너지 바우처 대상 소외계층에 등유와 액화석유가스(LPG) 등의 구입비 14만7000원을 추가 지원하기로 결정했다.
등유가격 폭등으로 전기장판에 의지한 채 혹독한 겨울을 이겨내고 있는 인천 남동구 판자촌 20여 가구의 소식이 이재명 대통령의 소셜미디어(SNS)를 통해 전해진 직후 정부가 즉각 내놓은 방침이다. 남동구 판자촌뿐 아니라 전국의 에너지 소외계층 20만 가구 모두 추가 지원 대상이 됐다.
이번 대책에 따라 한국에너지공단은 내년 1월 22일부터 행정복지센터를 통해 에너지 바우처 지원 대상에 추가 지원금을 담은 선불카드를 지급한다. 사용기간은 기존 에너지 바우처와 같은 내년 5월 25일까지다.
또 정부는 추가 지원금 대상자가 지원을 놓치지 않고 받을 수 있도록 개별 맞춤형으로 찾아가는 에너지복지 서비스에 나서기로 했다. 이를 통해 한국에너지공단은 개별 문자메시지와 우편으로 대상자 여부 및 카드 수령을 안내하게 된다. 거동이 불편한 어르신 등을 대상으로는 집배원이 직접 수령 방법과 지원금 이용 방법 등을 안내할 예정이다.
정부는 한시적 지원에 그치지 않도록 거주지를 개선하는 사업도 내년부터 진행한다. 등유와 LPG로 난방하는 소외계층을 대상으로 단열 공사를 하거나 고효율 보일러 설치를 지원하는 내용이다.
한편, 이 대통령은 지난 20일 자신의 페이스북에서 남동구 판자촌이 등유 가격 폭등으로 난방을 하지 못한다는 소식을 공휴한 뒤 “에너지바우처 지원금을 대폭 늘려 난방비 고통을 조금이라도 덜겠다”고 강조했다.
남동구 판자촌 주민들은 지난해 봉사단의 도움으로 보일러를 설치했지만, 최근 등유 가격 인상으로 전혀 사용하지 못하고 있는 것으로 알려졌다. 기존 에너지 바우처 사업으로 지원받는 1년간 29만5000원의 난방비로는 등유 1드럼(200ℓ)을 사면 사실상 끝이 나기 때문이다.
