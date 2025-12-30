KPGA투어 첫 일본 선수 와다 쇼타로 “내년에는 우승 경쟁에 도전하겠다”
KPGA투어서 활동하는 일본인 선수가 있다. 일본 후쿠오카 출신의 와다 쇼타로(29)다.
그는 작년에 일본 국적 선수 최초로 ‘KPGA 투어 QT’를 통해 KPGA 투어 시드를 획득했다. 하지만 성적 부진으로 시드를 유지하는데 실패했다. 올해 ‘KPGA 투어 QT’에 공동 4위로 내년 시즌 시드를 확보했다.
KPGA투어 2년차가 된 와다는 “올 한 해 KPGA 투어에서 뛴 것은 골프 인생에 있어 큰 도움이 됐다. 자극도 받았고 무엇보다 내 골프가 한 단계 성장했다”며 “분명 어려움도 겪었고 아쉬움도 있었지만 많은 경험을 쌓았다. 다음 시즌에도 KPGA 투어에서 뛸 수 있게 돼 기대가 된다”고 이야기했다.
와다는 9살 때 골프를 시작해 2013년 프로에 입회했다. 프로 전향 후 뛰어난 비거리를 바탕으로 일본 2부투어인 ACN투어에서 주로 활동했다. 2016년 ACN투어 ‘LANDIC CHALLENGE 2016 DEUX RESIA MANSION 골프 토너먼트’에서 우승했다.
일본 1부투어에서는 2017년과 2019년, 2020~2021년 활동했다. 역대 최고 성적은 2021년 ‘골프 파트너 프로암 토너먼트’ 공동 4위다.
와다는 “시드 유지를 목표로 최선을 다할 것이다. 올 시즌 꾸준하게 대회에 나섰고 그 안에서 여러 경험을 쌓았다. 이제 한국 코스에도 어느 정도 적응을 마쳤다”며 “2025년의 경험을 바탕으로 다음 시즌에는 우승 경쟁까지 할 수 있도록 노력하겠다”고 각오를 다졌다.
한편 올 시즌 ‘KPGA 투어 QT’에는 총 33명의 해외 국적 선수가 응시했다. 이들 중 12명이 ‘KPGA 투어 QT Final Stage’까지 진출했고 8명이 2026 시즌 KPGA 투어 시드를 확보했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
