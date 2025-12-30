KPGA투어 첫 일본 선수 와다 쇼타로 “내년에는 우승 경쟁에 도전하겠다”

2026 시즌 KPGA투어 시드전에서 공동 4위로 내년 투어 카드를 획득한 와다 쇼타로. KPGA

한편 올 시즌 ‘KPGA 투어 QT’에는 총 33명의 해외 국적 선수가 응시했다. 이들 중 12명이 ‘KPGA 투어 QT Final Stage’까지 진출했고 8명이 2026 시즌 KPGA 투어 시드를 확보했다.