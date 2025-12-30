과기부총리 “쿠팡 유출 규모 3300만건 이상” 재확인

“쿠팡, 합의 안 된 결과 발표 사전 발표…심각한 우려”

30일 서울 여의도 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 박대준 전 쿠팡 대표가 선서하고 있다. 연합뉴스

‘쿠팡 사태 범정부 TF’ 팀장인 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 쿠팡의 개인정보 유출 범위가 3300만 건 이상이라고 밝혔다.