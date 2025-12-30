윤이나, 팬카페 ‘빛이나’와 연세의료원에 4300만원 전달
기부금 소아청소년 암환자 지원비로 전액 사용
팬카페 버디 기금과 윤이나의 기부금으로 마련
윤이나(22·솔레어)가 공식 팬카페 ‘빛이나’와 함께 연세의료원에 소아청소년 암환자 치료 지원비로 써달라며 4300만 원을 기부했다.
이 기부금은 팬카페 ‘빛이나’ 회원들이 윤이나가 대회에서 버디를 기록할 때마다 자발적으로 적립해 온 ‘버디기금’과 윤이나의 기부금이 더해져 마련됐다. 팬과 선수가 함께 뜻을 모아 만들어 온 나눔이라는 점에서 의미가 깊다.
이상길 연세의료원 대외협력처장은 “지난해에 이어 올해에도 윤이나 프로와 팬카페에서 보내주신 따뜻한 나눔에 깊이 감사드린다”며 “이번 기부금은 소아청소년 암환자들의 치료와 회복에 큰 힘이 될 것”이라고전했다.
윤이나는 “팬들과 함께 다시 한 번 뜻깊은 기부 활동에 동참하게 돼 매우 기쁘다”며 “항상 큰 응원을 보내주시는 팬분들과 손잡고 앞으로도 선한 영향력을 꾸준히 이어가고 싶다”고 소감을 밝혔다.
팬카페 ‘빛이나’ 관계자는 “이번 기부가 병마와 싸우고 있는 아이들과 가족들에게 작은 희망의 빛이 되기를 바란다”며 “앞으로도 윤이나 프로와 함께 나눔의 가치를 지속적으로 실천해 나가겠다”는 뜻을 전했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
