윤이나, 팬카페 ‘빛이나’와 연세의료원에 4300만원 전달

기부금 소아청소년 암환자 지원비로 전액 사용

팬카페 버디 기금과 윤이나의 기부금으로 마련

윤이나와 펜카페 '빛이나'는 연세의료원에 기부금 4300만원을 전달했다. 기부금을 전한 뒤 윤이나(왼쪽 네번째)가 관계자들과 포즈를 취하고 있다. 세마스포츠마케팅

이상길 연세의료원 대외협력처장은 “지난해에 이어 올해에도 윤이나 프로와 팬카페에서 보내주신 따뜻한 나눔에 깊이 감사드린다”며 “이번 기부금은 소아청소년 암환자들의 치료와 회복에 큰 힘이 될 것”이라고전했다.