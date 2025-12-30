대구 우후죽순 미디어 시설물 설치…효과 있을까
대구의 지방자치단체들이 ‘뉴욕 타임스스퀘어’와 같은 관광 명소를 꿈꾸며 앞다퉈 미디어파사드, 대형 전광판 등 옥외 미디어 시설물 설치에 나서고 있다. 랜드마크 조성을 통한 관광 회복을 노리고 시도하는 사업들이지만 실효성에 대해서는 아직 의문표가 붙는다.
30일 대구시와 기초단체들에 따르면 대구시 옥외광고심의위원회가 최근 동성로 관광특구 내 전광판 설치 기준을 완화하는 내용의 ‘옥외광고물 등의 특정구역 지정 및 표시 완화안’을 조건부 가결했다. 동성로 관광특구 내 건물 벽면 전광판 설치 가능 구역이 기존 4∼15층에서 2∼23층으로 바뀌고 전광판 최대 표시 면적도 225㎡에서 337.5㎡ 이하로 넓어지는 등 다양한 규제들이 완화됐다. 대구시는 앞서 옛 대구백화점 본점 건물 외벽을 활용해 미디어파사드를 선보이겠다는 계획도 밝힌 바 있다.
지역 기초단체들도 이미 미디어파사드 등을 설치했거나 설치할 계획이다. 대구 수성구는 내년 수성못 입구와 두산오거리 인공폭포 일대에 미디어파사드를 설치할 계획이다. 내년 7월까지 80억원을 투입해 대구스타디움몰 칼라스퀘어 지하 1·2층에 조성할 예정인 ‘미디어아트 테마파크’와의 시너지 효과를 위한 것이다.
대구 서구는 지난해 비원뮤직홀 앞 벽면에 미디어파사드를 조성했다. 중구도 2023년 김광석길 콘서트홀 무대 벽면에 미디어 파사드를 설치했다. 남구와 동구, 달성군 역시 지역 내 명소에 미디어파사드를 설치했다. 5개 기초단체 모두 추가 설치 계획이 있는 것으로 파악됐다.
미디어파사드는 건물 외벽에 특수 조명이나 프로젝터로 빛을 투사해 영상이나 이미지를 표현하는 조명 예술로 서울 광화문과 코엑스가 인기를 얻으면서 전국에 유행처럼 번지고 있다. 또 각양각색의 전광판으로 유명해진 뉴욕 타임스스퀘어 영향으로 최근 지자체들이 옥외 미디어 시설에 관심을 가지는 추세다.
대구에서도 옥외 미디어 시설물 설치가 잇따르자 랜드마크 조성을 통한 지역 관광 활성화 기대와 예산 낭비 우려가 함께 나오고 있다. 전국적으로 유사한 미디어 시설물 설치 사업이 많아 차별성을 가지기 어렵다는 것이다. 또 빛 공해 문제로 새로운 갈등을 유발할 수도 있다는 우려도 있다.
계명대학교 생태조경학과 정해준 교수는 “미디어파사드 등이 도시에 다양성을 부여하는 긍정적 측면이 있어 설치가 잇따르고 있는데 설치 공간의 특성을 파악해 효과를 극대화할 수 있는 세밀한 조사와 설치 기준이 필요하다”며 “서울 성수동 무신사 전광판 빛 공해 논란처럼 생각하지 못한 갈등을 유발할 수도 있어 주변 환경을 세심하게 살펴볼 필요가 있다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
