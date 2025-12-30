카페24 PRO, 리뷰 자동화로 중소 쇼핑몰 전환율 기반 강화
이커머스에서 성패를 가르는 요소는 신뢰다. 소비자 대부분은 구매 전 상품 리뷰를 확인하며, 리뷰가 많은 상품일수록 구매 전환율은 눈에 띄게 높아진다. 그러나 하루 24시간이 부족한 중소 쇼핑몰 운영자들에게 고객 한 명 한 명에게 리뷰 작성을 요청하고 적립금을 관리하는 일은 우선순위에서 밀리기 쉽다.
이 같은 운영 현장의 고민을 해결하기 위해 등장한 ‘카페24 PRO’의 리뷰 관리 솔루션이 중소형 쇼핑몰 성장의 실질적인 동력으로 주목받고 있다. 카페24 PRO는 리뷰 수집부터 혜택 지급까지 전 과정을 자동화해 운영자의 부담을 줄이는 전문 운영 서비스다.
카페24가 2025년 4월부터 11월까지의 운영 데이터를 분석한 결과, 서비스 효과는 수치로 확인됐다. 중소형 쇼핑몰 가운데 카페24 PRO 리뷰 관리 서비스를 적용한 업체의 평균 리뷰 작성률은 13.08%로 집계됐다. 이는 서비스를 이용하지 않은 쇼핑몰의 평균 리뷰 작성률 7.19% 대비 약 1.8배 높은 수준이다.
주문량이 많은 중형 쇼핑몰에서도 성과는 뚜렷했다. 274개 쇼핑몰을 대상으로 분석한 결과, 서비스 도입 전 4.88%였던 리뷰 작성률은 도입 후 5.57%로 약 14.3% 개선됐다. 주문량이 늘어날수록 체계적인 관리 시스템 유무에 따라 리뷰라는 ‘무형 자산’의 축적 속도가 달라진다는 점을 보여준다.
카페24 PRO 리뷰 관리는 단순한 메시지 발송에 그치지 않는다. 고객이 상품을 수령한 최적의 시점에 리뷰 요청을 발송하고, 리뷰 작성 즉시 감사 메시지를 전달한다. 텍스트 리뷰와 포토 리뷰 등 유형에 따라 적립금도 자동 지급된다. 운영자는 별도의 관리 없이도 리뷰가 자연스럽게 쌓이는 구조를 만들 수 있다.
카페24 PRO 운영팀 관계자는 “리뷰는 쇼핑몰 신뢰도를 좌우하는 핵심 요소지만, 인력이 부족한 소규모 쇼핑몰일수록 관리에 투입할 시간이 부족한 것이 현실”이라며 “이번 데이터는 자동화된 운영 시스템이 인력난을 겪는 운영자들에게 실질적인 매출 성장의 기반이 되고 있음을 보여준다”고 말했다. 이어 “카테고리별 맞춤형 운영 알고리즘을 지속적으로 고도화해, 운영자들이 상품 기획과 마케팅 등 본연의 업무에 집중할 수 있는 환경을 만들 것”이라고 덧붙였다.
한편, 카페24는 리뷰 관리 서비스 외에도 CRM 메시지 운영, 프로모션 설정, CS 자동화 등 다양한 PRO 서비스를 제공하고 있다.
