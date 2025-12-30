“날 무시해?”…부부싸움 중 아내 살해 60대 남편 구속 송치
범행 후 음독해 의식 잃었다 회복
부부싸움 도중 아내를 살해한 혐의를 받는 60대 남성이 구속 송치됐다.
광주 남부경찰서는 지난 22일 오후 8시에서 10시 사이 광주 남구 양림동 자택에서 아내를 흉기로 찔러 살해한 혐의(살인)로 60대 남편 A씨를 검찰에 구속 송치했다고 30일 밝혔다.
A씨는 범행 이후 극단적 선택을 암시하는 문자메시지를 지인에게 보냈고, 지인이 이를 경찰에 신고하면서 범행이 드러났다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A씨 자택에서 숨진 아내를 발견했다. 이후 A씨 행적을 쫓아온 경찰은 23일 오전 전남 보성의 한 야산에서 음독 후 의식을 잃은 A씨를 발견해 긴급체포했다.
병원으로 옮겨진 A씨는 의식을 되찾았으며, 경찰에 부부싸움 도중 아내가 무시하는 발언을 해 화가 나 범행을 했다는 취지로 진술했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
