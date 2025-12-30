전북, 전국 첫 공공 말보호시설 운영…말 복지 정책 기준 만든다
학대·유기·퇴역마 보호 체계 구축
김제 말 산업특구와 연계
전북특별자치도가 말 복지 사각지대를 해소하기 위한 전국 최초의 공적 보호시설 구축에 나선다. 말산업 육성과 복지를 동시에 아우르는 점에서 미래 국가 말 복지 정책의 기준이 될 전망이다.
30일 전북도에 따르면 농림축산식품부가 2026년도 신규 사업으로 추진하는 ‘말 보호시설 운영 및 개보수 지원’ 공모에 전북말산업복합센터(기전대학교)가 전국에서 처음으로 선정됐다. 이에 따라 국비를 포함해 총 4억6000만원이 투입된다.
이번 사업은 학대·유기·유실 등 보호가 필요한 말을 대상으로 신고부터 구조, 보호, 휴양, 조련, 반환까지 이어지는 체계적인 보호 시스템을 구축하는 것이 핵심이다. 그동안 반려동물과 농장동물 중심으로 설계돼 있던 동물복지 정책에서 상대적으로 소외됐던 말을 독립적인 복지 대상으로 다루겠다는 취지다.
말은 산업적·사회적 가치가 높고 생애주기가 긴 특수 동물이지만 국내에서는 생애 단계별 복지 기준과 공적 보호 인프라가 부족해 현장별 관리 편차와 방치 사례가 반복돼 왔다. 최근 경주 퇴역마 증가와 승마 산업 확대에 따라 말 복지에 대한 사회적 요구가 커지고 있다.
전북에서는 이번 사업을 통해 경주 퇴역마와 보호가 필요한 말을 대상으로 휴양과 재활, 승용마 조련을 거쳐 ‘제2의 마생(馬生)’을 설계할 수 있는 공적 보호 체계가 처음 마련된다. 보호와 산업 연계를 동시에 고려한 구조라는 점에서 기존 단기 보호 중심 모델과 차별화된다.
사업 수행기관으로 선정된 전북말산업복합센터는 말 보호·휴양 시설과 조련, 인력 양성 기능을 갖추고 있으며, 교육과 산업 연계 경험도 풍부하다는 평가를 받았다. 센터가 위치한 김제시는 전북 말산업특구로 지정된 지역으로, 승마·조련·말 생산 인프라가 집적돼 있어 정책 실효성을 높일 수 있는 여건을 갖추고 있다.
민선식 전북자치도 농생명축산산업국장은 “이번 사업은 단순한 시설 지원을 넘어 말 복지 정책의 새로운 기준을 만드는 출발점”이라며 “전북이 말산업과 말 복지를 함께 선도하는 중심지로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
김제=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
